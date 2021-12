KKD-clubs kloppen bij KNVB aan om uitstel eerste speelronde in 2022

Dinsdag, 21 december 2021 om 13:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:38

De eerste speelronde na de winterstop in de Keuken Kampioen Divisie wordt mogelijk verplaatst. Bij de wedstrijden van 7 tot en met 10 januari zijn vanwege de coronamaatregelen geen toeschouwers welkom. Vandaar dat de Eerste Divisie op initiatief van de clubs in het gesprek met de KNVB gaat om deze duels later in het jaar in te halen.

De clubs willen de eerste speelronde na de winterstop uitstellen in de wetenschap dat de huidige lockdownmaatregelen van het kabinet tot 14 januari lopen. Zij hopen dat er op deze manier alsnog publiek welkom is bij de duels in de Keuken Kampioen Divisie. “We willen het liefste publiek ontvangen bij onze wedstrijden”, zegt algemeen directeur Pieter de Waard van Telstar dinsdag in een reactie tegen het ANP.

“Als er een mogelijkheid in het schema is om wedstrijden op te schuiven en daarmee de kans te vergroten dat er publiek welkom is, dan hebben we dat graag”, vervolgt De Waard. De KNVB bevestigt dinsdag dat op verzoek van de clubs gepraat wordt over uitstel van de eerste speelronde van 2022 in de eerste divisie.

Maandagavond werden in de Keuken Kampioen Divisie de laatste duels voor de winterstop afgewerkt. Na twintig speelrondes gaat FC Volendam aan kop met 45 punten, 3 punten meer dan Excelsior. In de Eredivisie wordt deze week nog wel een midweekse speelronde afgewerkt. De eredivisie wordt hervat op 14 januari.