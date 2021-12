Krachttermen vlogen vrouw Frank de Boer om de oren na echec op EK

Dinsdag, 21 december 2021 om 12:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:24

De pijnlijke uitschakeling van het Nederlands elftal in de achtste finale van het EK viel zeer slecht bij enkele Oranje-fans, zo blijkt uit een reconstructie van het Algemeen Dagblad. Helen de Boer, de vrouw van toenmalig bondscoach Frank de Boer, kreeg in de Puskas Arena in Boedapest enkele krachttermen naar haar hoofd gesmeten na de 0-2 nederlaag tegen Tsjechië op 27 juni van dit jaar. Kort na de vroegtijdige uitschakeling op het EK nam de KNVB afscheid van de voormalig trainer van onder meer Ajax en Internazionale.

Volgens bovengenoemde krant kwamen de 'opgekropte frustraties' eruit bij de aanhang van Oranje en moest de vrouw van De Boer het hierdoor ontgelden. Volgens het Algemeen Dagblad vliegen de krachttermen haar om de oren in het familievak in Boedapest. "Haar man Frank heeft er niets van begrepen, daar komen de verwijten op neer. Dat bijvoorbeeld Memphis Depay zo’n zwak toernooi speelde, is bovenal zíjn schuld", zo klonk het een halfjaar geleden in de Puskas Arena.

Frank de Boer instrueert zijn spelers op het EK, dat voor Oranje al in de achtste finale eindigde.

Helen De Boer was behoorlijk aangeslagen door de vele verwensingen aan haar adres. Ze belde op de avond van de nederlaag van Oranje tegen de Tsjechen met haar man en enkele kennissen. 'Uitgekafferd' worden in een familievak had ze in al die jaren in de voetballerij nog nooit meegemaakt, zo komt naar voren in de uitgebreide reconstructie. Voor Frank de Boer is hiermee de maat vol. De bondscoach weet dat hij de negatieve sfeer rondom het Nederlands elftal niet meer kan veranderen. De Boer besluit om na het mislukte EK om op te stappen bij de KNVB.

Volgens het Algemeen Dagblad was er bij verschillende spelers onvrede over de tactische keuzes en de opstellingen die De Boer maakte in aanloop en op het EK. Luuk de Jong snapte niet waarom Wout Weghorst hem had verdrongen als pinchitter en Georginio Wijnaldum werd gepasseerd na een aantal mindere optredens in oefeninterlands. Daarnaast was er geen duidelijke hiërarchie in de begeleidingsstaf en hadden sowieso stafleden moeite met de verantwoordelijkheid die ze kregen toegeschoven. De Boer werd opgevolgd door Louis van Gaal, die er met Oranje in slaagde om zich te plaatsen voor het WK van 2022 in Qatar.