Kramer vernietigend over Jol: ‘Ze hebben ADO naar de kloten geholpen’

Dinsdag, 21 december 2021 om 12:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:05

Michiel Kramer heeft bepaald geen goed gevoel overgehouden aan zijn vertrek bij ADO Den Haag na afloop van vorig seizoen. De situatie waar de club momenteel in verkeert is volgens de spits van RKC Waalwijk de schuld van de clubleiding, onder wie technisch adviseur Martin Jol. Na een uiterst moeizaam seizoen vol onrust degradeerde ADO afgelopen seizoen. De club bezet momenteel de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Kramer twijfelde in zijn tijd bij ADO serieus of hij nog door wilde gaan als voetballer. “De manier waarop wij behandeld zijn, dat kun je je niet voorstellen”, doelt hij in een interview met Voetbal International op de ervaren spelers uit de selectie. “Het was pijnlijk en gênant. Zeg het als je van me afwilt, maar het gebeurde altijd achter mijn rug om. De clubleiding had niet in de gaten wat voor groep de oudere jongens waren. Wij hebben altijd iets extra’s gedaan en zijn als oud vuil behandeld.”

De spits raakte het plezier in het voetbal kwijt. Zowel in sportief als in financieel opzicht ging ADO een moeilijke tijd tegemoet, hetgeen volgens Kramer vooral de clubleiding valt te verwijten. “Wat er met die club is gebeurd, is gewoon de schuld van de leiding”, spreekt hij klare taal. “Als je ze daarmee confronteert, zeggen ze dat dat al zo was. Martin Jol was echt lachwekkend. Als je het niet met hem eens was, dan kreeg je de wind van voren. Ze hebben de club naar de kloten geholpen.”

Ondanks de degradatie van ADO onder trainer Ruud Brood stond Kramer niet onwelwillend tegenover een langer verblijf bij de Haagse club. “Het was de makkelijkste weg geweest. Met ADO Den Haag in de Keuken Kampioen Divisie, daar had ik vrede mee kunnen hebben, maar ze hebben niet eens een aanbieding gedaan”, geeft de aanvaller aan. “In januari, februari heb ik overwogen ermee te kappen. Kreeg ik weer e-mails en belletjes dat ik aan de club moest denken vanwege mijn salaris. Het gekke was dat ik verre van de bestbetaalde speler was. Ze deden alsof ik grootverdiener was en onrustig. Je gaat twijfelen aan jezelf. Waarom doen ze dit?”