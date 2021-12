Overmars moest ‘over eigen schaduw heenstappen’ voor Brobbey

Maandag, 27 december 2021 om 14:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:53

Brian Brobbey keert tijdelijk terug bij Ajax, zo maakt De Telegraaf maandagmiddag bekend. De negentienjarige spits wordt de rest van het seizoen gehuurd van RB Leipzig, na een mondeling akkoord tussen de clubs. Er is geen optie tot koop bedongen tijdens de onderhandelingen. De jonge aanvaller nam volgens BILD recent al afscheid van zijn ploeggenoten van Leipzig en Brobbey gaf de geruchten over een terugkeer naar Ajax extra voeding, toen de spits op zijn Instagram-story liet zien dat hij op dat moment in Amsterdam-Zuidoost was.

Ajax wilde graag een optie tot koop in de huurovereenkomst opnemen, maar de Duitsers bleken daar niet toe bereid, waardoor er op zijn vroegst komende zomer over een definitieve overgang van Brobbey wordt gesproken. Het is nu wachten op een officiële mededeling van de clubs. De aanvaller, die afgelopen zomer een contract tot medio 2025 ondertekende bij Leipzig, kwam in de afgelopen maanden tot veertien wedstrijden voor de Duitse club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Brian Brobbey tekende in zijn eerste Ajax-periode voor zes doelpunten in negentien duels.

De nu bij Ajax teruggekeerde spits wist geen enkele keer te scoren, al liet hij wel drie assists noteren. Jesse Marsch zag in Brobbey geen basisspeler en ook onder zijn opvolger Domenico Tedesco was het uitzicht op een vaste plaats in de voorhoede niet bijster groot. De Telegraaf meldde al dat Brobbey vastbesloten was om Leipzig tussentijds te verlaten. In Duitsland moest Brobbey het de afgelopen tijd voornamelijk doen met invalbeurten. Na afloop van het met 0-2 verloren duel met Arminia Bielefeld van afgelopen weekeinde nam hij al afscheid van Tedesco en zijn ploeggenoten.

De Telegraaf wijst erop dat directeur voetbalzaken Marc Overmars voor de huur van Brobbey 'nog wel even over zijn eigen schaduw heen moest stappen'. Bij Ajax was immers de regel dat de deur in principe dicht bleef voor jeugdspelers die de club transfervrij hadden verlaten. Voor Brobbey wordt volgens het dagblad een uitzondering gemaakt omdat de aanvaller 'een fantastisch karakter' heeft en 'een verwachte meerwaarde' zal hebben.

Bij Ajax zal Brobbey de concurrentiestrijd aangaan met Sébastien Haller, tot dusver goed voor 20 treffers in 23 duels in alle competities dit seizoen. De spits komt echter met Ivoorkust uit op Afrika Cup en mist onder meer de lastige uitduels met FC Utrecht en PSV. Het betekent allerminst dat Brobbey slechts als stand-in van Haller wordt gezien. Brobbey kwam in zijn eerste periode bij Ajax tot zes doelpunten in negentien optredens. Hij maakt zijn rentree wellicht op 16 januari, als de club uit Amsterdam de Eredivisie hervat op bezoek bij FC Utrecht.