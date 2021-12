Selectie PSG geeft met verjaardagscadeau duidelijk signaal af aan Mbappé

Dinsdag, 21 december 2021 om 10:44 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:50

De selectie van Paris Saint-Germain heeft middels een verjaardagscadeau laten weten hoe het denkt over de huidige situatie van Kylian Mbappé. De Franse aanvaller heeft zijn contract bij de Franse grootmacht nog altijd niet verlengd en lijkt zijn carrière vanaf komende zomer voort te zetten bij Real Madrid. Als het aan de spelersgroep van PSG ligt gaat dat niet gebeuren, zo blijkt uit een Instagram Story van Juan Bernat.

De Instagram Story van Juan Bernat.

Mbappé, die maandag 23 jaar is geworden, heeft voor zijn verjaardag een bedrukt shirt van Paris Saint-Germain gekregen met de cijfers '2050', verwijzend naar een contractverlenging. Bernat deelde de foto via een Instagram Story. Op de foto is te zien hoe een deel van de selectie het shirt overhandigt aan de jarige Mbappé.