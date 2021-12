Feyenoord vist achter het net en moet streep zetten door belangrijk target

Dinsdag, 21 december 2021 om 09:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:17

Het lijkt erop dat Feyenoord voorlopig niet hoeft te rekenen op de komst van Amad Diallo, verzekert Feyenoord Transfermarkt. Manchester United lijkt niet langer bereid te zijn om de vleugelaanvaller te laten gaan, nu met de komst van interim-manager Ralf Rangnick een andere wind is gaan waaien op Old Trafford. "De zoektocht naar een directe versterking voor de aanvalslinie gaat verder", voegt het doorgaans goed ingelichte twitteraccount eraan toe.

De naam van Diallo wordt al langer in verband gebracht met Feyenoord. De negentienjarige vleugelaanvaller van Manchester United leek afgelopen zomer al op weg naar De Kuip, maar raakte op het laatste moment geblesseerd. Feyenoord schakelde door en huurde Reiss Nelson vervolgens van Arsenal. Nu hoopte Feyenoord Diallo in januari alsnog voor anderhalf jaar te huren, al lijkt daar nu een streep doorheen gezet te kunnen worden. "Het kan altijd weer wijzigen, maar voor nu wordt het hem niet. Goed dat Feyenoord gelijk verder kijkt. Afwachten levert meestal niets op", aldus het twitteraccount.

Update. #Feyenoord krijgt nul op het rekest van Manchester United voor Amad Diallo. Er wordt alvast doorgeschakeld op Zuid. De zoektocht naar een directe versterking voor de aanvalslinie gaat verder. — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) December 21, 2021

Naast Diallo geldt ook Domagoj Bradaric als belangrijk target voor Feyenoord. Ook hij was afgelopen zomer al in beeld om de opties binnen de selectie van Feyenoord voor de linksbackpositie te vergroten. Bradaric, die onder contract staat bij Lille OSC, was afgelopen zomer nog financieel onhaalbaar, maar die situatie lijkt nu veranderd te zijn. Lille betaalde in 2019 6,5 miljoen euro aan Hajduk Split voor de viervoudig international van Kroatië en deed in zijn eerste twee seizoenen nog geregeld een beroep op hem, maar nu komt hij weinig aan spelen toe.

Tegenover de mogelijke komst van Diallo en Bradaric zouden eveneens uitgaande transfers kunnen staan. João Teixeira en Mark Diemers mochten afgelopen zomer al vertrekken. “Grote kans. Maar dat hoeft niet gratis. Feyenoord is geen liefdadigheidsinstelling”, aldus Feyenoord Transfermarkt over de kansen dat Teixeira en Diemers in januari vertrekken. Ook Denzel Hall, Franco Antonucci, Aliou Baldé en Naoufal Bannis mogen in de winterse transferwindow verhuurd of verkocht worden, zo meldde het medium eerder.