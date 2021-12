‘De kans dat ik in Nederland nog iets ga doen als trainer is klein’

De kans dat we Gertjan Verbeek nog in Nederland aan het werk gaan zien als trainer is klein, zo heeft de oefenmeester maandagavond zelf te kennen gegeven bij het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken. Verbeek werd een maand gelden ontslagen bij Almere City vanwege teleurstellende resultaten. De Flevolanders hebben met Alex Pastoor, die op 1 januari begint, reeds een vervanger in huis gehaald.

"Je moet in de voetballerij nooit nooit zeggen", is Verbeek zich bewust. "Er zijn meer trainers die hun afscheid hadden aangekondigd. Maar ik was al een jaar niet actief, hè, na Adelaide, mijn Australische avontuur. Zoiets zou ik nog wel leuk vinden. Maar de kans dat ik in Nederland nog iets ga doen als trainer, is klein." Verbeek trainde in Nederland tal van clubs, maar zag zijn meest recentelijke projecten bij FC Twente en Almere City uitdraaien op een grote teleurstelling.

"Ze zijn zelfs nog gezakt", doelt Verbeek op Almere City. "Er is wel wat meer energie in de ploeg. Maar het is een repeterend verhaal: ze kunnen 'm winnen, ze kunnen 'm verliezen. Tot nu toe zijn ze nog niet aan de betere hand. Dat is jammer." Verbeek ontkent dat hij is ontslagen voor de clubleiding van de eerstedivisionist. "Ik ben op non-actief gesteld. Officieel ben ik niet ontslagen, maar zo wordt het wel gezien. En ik ben niet de eerste trainer die ontslagen is in Almere de afgelopen vijf jaar. Dus er is toch iets wat niet klopt. Maar goed, ik heb er dit keer een aandeel in gehad en dan weet je dat je als trainer aan de beurt bent."

Volgens Verbeek lag een verschil van inzicht ten grondslag aan de de breuk met Almere City. "Het was duidelijk dat we niet op koers lagen. De laatste wedstrijd onder mijn leiding was een blamage. En daar moet ik mezelf verantwoordelijk voor stellen. Je gaat dan kijken in hoeverre je nog met elkaar op één lijn zit om het schip weer op koers te krijgen. Maar daar dachten de directie en ik toch anders over. En als je niet overeen kan komen hoe de boel vlot te trekken is, dan moet je ermee ophouden."