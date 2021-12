‘Ajax en Feyenoord zijn sowieso geen opties voor mij, net als Barcelona’

Dinsdag, 21 december 2021 om 07:23

Ruud van Nistelrooy hoopt in de toekomst aan de slag te gaan als hoofdtrainer van PSV, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De oefenmeester van Jong PSV is niet bang om zijn ambities uit te spreken en ziet zichzelf in de toekomst in Eindhoven voor de groep staan. Een carrière als trainer bij Ajax of Feyenoord sluit hij uit. "Dat is sowieso geen optie. Daarvoor heb ik te veel PSV-dna", aldus de voormalig spits.

"Een andere club in Nederland buiten de top kan wel", aldus Van Nistelrooy. "Maar hetzelfde heb ik met Barcelona. Word ik ook nooit trainer, want: te veel gevoel bij Real Madrid. Ja, Ronald Koeman heeft Ajax, Feyenoord en PSV alle drie gedaan. En niet alleen als speler hè, ook als coach! Dat vind ik wel oprecht mooi, maar daarom is Ronald Koeman ook Ronald Koeman. Die staat voor mij boven de partijen. Uniek."

Van Nistelrooy is bezig aan zijn eerste halfjaar als hoofdtrainer en staat met Jong PSV op een verdienstelijke elfde plek in de Keuken Kampioen Divisie. "Mijn ambities? Intern heb ik aangegeven: ik wil twee jaar Jong PSV doen. Een halfjaar is nu voorbij. Na die twee jaar wil ik kijken hoe de situatie is bij PSV 1", aldus Van Nistelrooy. "Ik durf uit te spreken dat mijn ambitie is om hoofdtrainer van PSV te worden. Op termijn. Dat kan na Jong PSV, maar eerst een zijstap maken naar een andere club kan ook."

Het contact tussen Van Nistelrooy en Schmidt is goed, zo vertelt de voormalig spits van onder meer Real Madrid, Manchester United en PSV. "Ons eerste gesprek gaf me meteen een prettig gevoel", aldus van Nistelrooy. "Het is een prettige man in de omgang, dat vond ik belangrijk. Vakinhoudelijk zei hij direct: 'Ruud, voor mij is het belangrijkste bij een trainer dat-ie kleur bekent'. In die zin: je speelt op een bepaalde manier. Of niet. Weten wat je wilt. Een duidelijke handtekening. Dat is bij Schmidt wel de kern."

Het meest leerde Van Nistelrooy van Sir Alex Ferguson en Bryan Robson. "Dat waren mijn leermeesters. Dat komt ook door hun voorbeeldgedrag. Zij zijn allebei Sirs. Zij hadden zelf zo vaak onder vuur gelegen en zo vaak de loftrompet horen schallen. Als je dacht: wow, de kranten branden de trainer af, die komt vast in zak en as binnen. Maar dan kwam Robson juist opgewekt binnen, of Ferguson, en die hadden meteen oog voor jóú en je ontwikkeling. Zij pakten alle kritiek en shit op een manier die indruk maakte.''