‘Als ze liever hebben dat ik ga, is het heel simpel en ben ik in de zomer weg’

Dinsdag, 21 december 2021 om 06:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 06:58

Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van Danny Buijs bij FC Groningen. De oefenmeester presteert dit seizoen wisselvallig met zijn elftal en zit al enige tijd op de schopstoel. Desondanks staan de functioneringsgesprekken pas na de winterstop gepland. Zelf hoopt Buijs de club via de voordeur te verlaten, zo geeft hij aan in een interview met RTV Noord.

Dat FC Groningen nog niet met hem om de tafel heeft gezeten, verbaast Buijs niet. "We hebben rond de zomer een aantal gesprekken gehad met elkaar, waarin we duidelijk hebben afgesproken om na de winterstop te gaan praten. Zo hebben we het afgesproken en zo is het dan", vertelt de trainer van de Groningers. Vorig jaar werd Buijs veelvuldig geprezen en weggezet als een tactisch brein, maar dit seizoen weet hij maar niet weg te komen uit de onderste regionen van de Eredivisie. Zijn ploeg staat twaalfde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Dat zou zomaar kunnen, want de gesprekken met de clubleiding moeten nog komen", antwoordt Buijs op een vraag of hij rekening houdt met een vertrek bij Groningen. "Als het grootste gedeelte van de supporters of vrijwilligers liever heeft dat er volgend jaar een andere trainer voor de groep staat, dan is het heel simpel en ben ik sowieso in de zomer weg."

"Dat zeg ik omdat mijn band met deze club en de support die ik heb gehad van deze mensen, zeker in beginperiode, zo extreem is geweest", vervolgt Buijs. De voormalig middenvelder groeide tussen 2004 en 2006 uit tot publiekslieveling in de Euroborg en hoopt de club dan ook op een goede manier te verlaten. "Daar ben ik ze zo dankbaar voor dat me er alles aan gelegen is om hier op een waardige manier weg te gaan en niet tussentijds door een achterdeur."