Valentijn Driessen voorspelt volgende transfer bij Ajax na boodschap Raiola

Maandag, 20 december 2021 om 23:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:41

Valentijn Driessen rekent niet meer op een contractverlenging van Ryan Gravenberch bij Ajax. Zondagavond gaf zaakwaarnemer Mino Raiola bij Studio Voetbal aan dat er 'op dit moment niet wordt gesproken' over een nieuwe verbintenis voor de middenvelder. Als Gravenberch inderdaad niet bijtekent, ligt een vertrek na het huidige seizoen volgens Driessen het meest voor de hand.

"Ik vind het opvallend dat het totaal stilligt. Een maand geleden hadden ze het nog over een contractverlenging", stelt Driessen maandagavond bij Voetbalpraat. Driessen noemt Gravenberch 'de volgende' jeugdexponent die Ajax lijkt te verlaten. "Hij maakt nu nog een half seizoen vol en dan moet hij in feite ook vertrekken. Mazraoui vertrekt al gratis en dat heeft te maken met Raiola." Brian Brobbey vertrok in de zomer nog naar RB Leipzig, maar staat op het punt om terug te keren op huurbasis. Mazraoui neigt volgens Sport naar een overstap naar Barcelona.

?? Brian Brobbey gaat het seizoen bij Ajax afmaken, aldus Valentijn Driessen. "Wel bijzonder dat je iemand terughaalt die je de rug heeft toegekeerd..."#Voetbalpraat pic.twitter.com/hreh955EQU — ESPN NL (@ESPNnl) December 20, 2021

"Er is niet veel mis met het gegeven dat een zaakwaarnemer het hoogste salaris eruit wil slepen voor een speler", voegt Kenneth Perez toe over de rol die Raiola speelt. "Je weet alleen dat het risico is dat je weggaat, als de club 'nee' zegt. De ene speler is daar klaar voor en de andere niet. In het geval van Brobbey was hij er niet klaar voor. Maar als je de hoofdprijs wilt vangen, en Ajax zegt 'tot hier en niet verder', dan is het buitenland het enige alternatief." Driessen kan begrijpen waarom Brobbey kiest voor een terugkeer naar Ajax, al vindt hij het opmerkelijk dat Ajax ermee instemde.

"Van die jongen kan ik het wel begrijpen. Hij is een heel jonge jongen en is door Raiola misschien gek gemaakt", stelt de chef voetbal van De Telegraaf. "Hij kon veel salaris verdienen en kreeg tekengeld, dus dan doe je dat. Maar die jongen was daar bijzonder ongelukkig en wilde gewoon terug. Ajax heeft daarmee ingestemd en dat vind ik wel bijzonder. Je haalt iemand terug die je eigenlijk de rug heeft toegekeerd. De sympathie voor Brobbey lijkt, met name vanuit Marc Overmars, zo groot dat hij alles in het werk heeft gesteld om hem terug te halen."