Cillessen stopt pingel, treurt én juicht na waanzinnige comeback en zeven goals

Maandag, 20 december 2021 om 22:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:21

Valencia heeft maandagavond een spectaculaire zege geboekt in LaLiga. In el Derbi Valenciano was de ploeg van trainer José Bordalás met 3-4 te sterk voor Levante. De thuisploeg genoot tot drie minuten voor rust nog een 2-0 voorsprong, maar los Che zorgden voor een absolute ommekeer. Verder dacht Jasper Cillessen een strafschop te stoppen; na de rebound moest hij echter alsnog capituleren. Dankzij de zege behoudt Valencia de aansluiting met de subtop, terwijl Levante, dat nog niet wist te winnen dit seizoen, de hekkensluiter blijft.

Vanaf het eerste fluitsignaal kregen de bijna 19.000 toeschouwers in het Estadi Ciutat de València een vermakelijke strijd voorgeschoteld. De ontmoeting brandde helemaal los in de zeventiende speelminuut. Óscar Duarte baalde toen hij uit een corner op de paal kopte. Na het bekijken van de videobeelden bleek echter dat de kopbal via de arm van Mouctar Diakhaby op het aluminium belandde, waardoor arbiter Pablo González naar de stip wees. Cillessen koos de goede hoek en pareerde de inzet van José Campaña, die uit de rebound echter alsnog doel trof: 1-0. In de 24ste minuut verdubbelde Levante de voorsprong.

Na een snelle counter over de linkerflank zette José Luis Morales Roger Martí alleen voor Cillessen. De spits kreeg alle tijd om een hoek uit te kiezen en passeerde de Nederlandse sluitpost uiteindelijk in de linkerbenedenhoek: 2-0. Hoewel Morales nadien nog tot tweemaal toe een kans kreeg om de score verder uit te bouwen, zette Valencia vanaf de 43ste speelminuut de remontada in. Gonçalo Guedes sneed door de as van het veld en nam de bal mee tot aan de rand van het zestienmetergebied, waarna hij met links een onhoudbaar schot afvuurde: 2-1.

In het tweede bedrijf werd het duel op zijn kop gezet. Nog geen minuut nadat Dani Gómez namens Levante de paal raakte, werd de bal aan de overzijde op de stip gelegd. Na de tegenaanval werd Hugo Duro gevloerd in de zestien, waarna Carlos Soler mocht aanleggen voor een strafschop. De middenvelder maakte geen fout en schoot de gelijkmaker binnen. De comeback werd gecompleteerd in de 71ste speelminuut. Guedes splijtte de vijandige defensie met een fraaie lichaamsschijnbeweging open en bediende Soler, die geen aanname nodig had en in de korte hoek snoeihard raak schoot: 2-3. Daarmee was de derby nog niet gespeeld.

Tien minuten voor het eindsignaal dacht Guedes de genadeklap uit te delen. De aanvaller liet zowel Carlos Clerc als Dani Cardenas kansloos achter met een wonderschone kapbeweging, waarna hij het leer in een leeg doel kon leggen en de 2-4 aantekende. Toch bracht Levante de spanning nog terug in de wedstrijd, daar Enis Bardhi de 3-4 op het scorebord zette. Hoewel las Granotas nog voor een slotoffensief gingen, kon Valencia na het laatste fluitsignaal juichen.