Transfermarkt komt op stoom: Romano bevestigt transfer van 15 miljoen euro

Maandag, 20 december 2021 om 22:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:22

Jonathan Ikoné verlaat Lille OSC voor Fiorentina, zo maakt Fabrizio Romano maandagavond bekend. De transfermarktexpert bevestigt dat alle partijen akkoord zijn over een transfer van de 23-jarige vleugelspits en dat de officiële aankondiging slechts een kwestie van tijd is. La Viola maakt een bedrag van vijftien miljoen euro over naar de club uit de Ligue 1.

Ikoné zet zijn handtekening onder een vijfjarige verbintenis in Florence. De aanvaller beschikte bij Lille nog over een contract dat doorliep tot medio 2023. Op 1 december maakte Romano al bekend dat de onderhandelingen tussen beide partijen vergevorderd waren. Toen schreef de transfermarktexpert reeds dat er gesproken werd over een langdurig contract en dat er een bedrag van vijftien miljoen euro gemoeid zou zijn met de deal.

Jonathan Ikoné from Lille to Fiorentina, confirmed and here-we-go. The agreement has been reached on every detail, after advanced negotiation revealed last December 1. ?????? #Fiorentina It’s just matter of paperworks to be signed. €15m fee plus 10% future sale. 5 year contract. https://t.co/IHs7ZsQEYV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2021

De voorgaande berichten worden maandagavond bevestigd door Romano. Daarnaast voegt hij eraan toe dat de partijen het eens zijn geworden over alle details, en dat alleen de contracten nog van een handtekening voorzien moeten worden. Lille heeft een doorverkooppercentage van tien procent weten te bedingen. De transfermarkt zal openen op 1 januari en de verwachting is dat Ikoné direct zal aansluiten bij de club uit de Serie A.

Fiorentina lijkt een goede deal gesloten te hebben, daar Transfermarkt een geschatte waarde van 22 miljoen euro aan Ikoné toeschrijft. In 2010 werd de buitenspeler opgenomen in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain. Na tussentijdse verhuurperioden aan Montpellier, vertrok Ikoné in de zomer van 2018 voor een bedrag van vijf miljoen euro naar Lille. In het huidige seizoen kwam hij tot in totaal 25 wedstrijden, waarin hij 2 keer tot scoren kwam en 2 assists verzorgde.