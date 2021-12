Jong Ajax ziet De Graafschap dichterbij komen; AZ toont driemaal veerkracht

Maandag, 20 december 2021 om 21:55 • Laatste update: 22:03

De wedstrijd tussen Jong Ajax en Helmond Sport heeft maandagavond geen winnaar opgeleverd. In de eerste wedstrijd van de nieuwe periode was de ploeg van John Heitinga sterker, maar werd het 1-1. De Graafschap won met 0-2 van Jong FC Utrecht en staat nu zesde, op één punt achterstand van nummer vijf Jong Ajax. Jong AZ kwam driemaal terug van een achterstand en hield FC Den Bosch op een 3-3 gelijkspel.

Jong Ajax - Helmond Sport 1-1

Helmond moest het stellen zonder de geschorste verdediger Boyd Reith, een van de beste spelers van de ploeg. In de eerste helft had Jong Ajax het meeste balbezit en probeerde Helmond via de counter gevaarlijk te worden. Het tempo lag echter laag en Helmond hield de ruimtes achterin klein, waardoor er weinig uitgespeelde kansen waren. De doelpogingen die Ajax afvuurde, gingen naast of waren een prooi voor Mike Havekotte. Jong Ajax begon ook met aanvallende intenties aan de tweede helft, maar incasseerde toch een doelpunt. Jellert van Landschoot kreeg de bal voor de voeten en benutte een van de spaarzame kansen van Helmond. Halverwege de tweede helft verlengde Enric Llansana met succes een indraaiende corner van Naci Ünüvar, waardoor Ajax toch nog een punt pakte.

Jong FC Utrecht - De Graafschap 0-2

Vanaf het eerste fluitsignaal was het de ploeg van trainer Reinier Robbemond die het spel dicteerde. In de zevende speelminuut kwam Jasper van Heertum centimeters tekort om een voorzet van Giovanni Korte binnen te knikken, terwijl Jeffry Fortes drie minuten later zag hoe doelman Kevin Gadellaa redding bracht. Namens Jong FC Utrecht deelde Djevencio van der Kust in de vorm van een lobje, dat naast ging, een speldenprikje uit. De score werd geopend in de 34ste speelminuut. Na slordig balverlies op het middenveld van Gabriel Culhaci kon Hicham Acheffay overnemen. Laatstgenoemde bezorgde de bal bij Korte, die vanaf de rand van de zestien op fraaie wijze raak schoot:0-1. In het tweede bedrijf haalde De Graafschap de voet van het gaspedaal. Fortes beproefde nog tweemaal zijn geluk, maar hij kon de voorsprong niet verdubbelen. Dat lukte Danzell Gravenberch overigens wel. De invaller schoot de bal na een razendsnelle counter in de bovenhoek: 0-2.

Jong AZ - FC Den Bosch 3-3

William van Overbeek nam de honneurs waar bij Den Bosch, omdat hoofdtrainer Jack de Gier voor de tweede keer dit seizoen geschorst was. De bezoekers kwamen in de dertiende minuut op voorsprong via Preben Stiers, die een afvallende bal benutte, maar slechts een minuut later stond het 1-1. Zico Buurmeester bracht de stand in evenwicht uit een voorzet van Mohamed Taabouni. Jizz Hornkamp zette Den Bosch weer op voorsprong, waarna hij bovendien een strafschop verdiende toen hij werd neergehaald. Die penalty schoot Hornkamp echter snoeihard op de lat. Aan het begin van de tweede helft kwam AZ langszij via een rebound van Iman Griffith, maar Stiers maakte er 2-3 van na een goede actie van Hornkamp. Vlak voor tijd maakte AZ voor de derde keer een achterstand goed, want Taabouni krulde de bal langs keeper Wouter van der Steen.