Premier League gaat ondanks recordaantal besmettingen door met kerst

Maandag, 20 december 2021 om 19:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:10

De wedstrijden in de Premier League vinden waar mogelijk doorgang in de kerstperiode, zo meldt de competitie in een statement. Traditioneel wordt rond de feestdagen gevoetbald in Engeland, maar vanwege de oplopende besmettingscijfers en de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus waren daar twijfels over. In de afgelopen speelronde werden al zes wedstrijden afgelast, maar er komt geen algehele competitiestop. Wel is het aantal besmettingen bij spelers en stafleden de afgelopen weeg gestegen naar een recordaantal van negentig.

Diverse clubs worden geteisterd door corona-uitbraken. Ook clubs die afgelopen weekend wel in actie kwamen, moesten spelers missen vanwege positieve tests. Maandag kwamen de twintig Premier League-clubs bijeen voor overleg en de uitkomst daarvan is dat het speelschema onveranderd blijft. Vanaf zondag 26 december tot maandag 3 januari wordt iedere dag gevoetbald in de Premier League. Daarna volgt een korte winterstop van twee weken. Er werd rekening gehouden met het opschuiven van een deel van het programma, maar dat lijkt niet te gebeuren. Als minimaal dertien spelers en een doelman beschikbaar zijn, wordt een club geacht te voetballen.

Wel is besloten om in de derde en vierde ronde van de FA Cup geen replays te spelen. Normaliter resulteert een gelijkspel in een tweede beslissingswedstrijd, maar om de belasting te beperken, wordt geopteerd voor een verlenging en desnoods een strafschoppenserie. De derde ronde wordt gespeeld op 7, 8, 9 en 10 januari; de vierde ronde op en rondom 5 februari. De FA meldt dat vanaf het seizoen 2022/23 wel weer sprake zal zijn van replays. Zoals het er nu naar uitziet, blijft het publiek ook welkom in de stadions. In Engeland mogen de stadions nog volledig gevuld worden, al moeten de aanwezige toeschouwers een coronatoegangsbewijs tonen.

De Premier League treedt bovendien naar buiten met nieuwe cijfers over de vaccinatiestatus bij de clubs. Van alle spelers en stafleden heeft 92 procent minstens één prik gehad; als alleen wordt gekeken naar spelers, gaat het om 84 procent. Op dit moment is dus zestien procent van de spelers ongevaccineerd. Op 15 oktober had 81 procent van de spelers één prik gehad, dus is er sindsdien slechts een toename van 3 procent geweest. De Premier League zal vanaf januari aan het eind van iedere maand een update geven over de vaccinatiegraad in de competitie.