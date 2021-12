Xavi: ‘We moeten meteen schakelen, desnoods leggen we allemaal geld in’

Maandag, 20 december 2021 om 19:11 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:16

Xavi heeft maandag vooruitgeblikt op het LaLiga-duel met Sevilla van dinsdagavond. De trainer van Barcelona bespreekt onder meer de kansen van zijn ploeg tegen de huidige nummer twee van Spanje, de defensieve problemen én hij steekt de loftrompet over Gavi. Laatstgenoemde beschikt over een ‘veredeld jeugdcontract’ met een ontsnappingsclausule van ‘slechts’ vijftig miljoen euro, weet Cadena SER. Xavi vindt het hoog tijd dat Barcelona in actie komt om het contract van de zeventienjarige middenvelder open te breken.

Afgelopen zondag was er voor Gavi een hoofdrol weggelegd in het competitieduel met Elche (3-2). Met een doelpunt in de eerste helft en een assist bij de winnende treffer van Nico González toonde Gavi wederom zijn klasse. Volgens Xavi is het bittere noodzaak om het toptalent, dat naar verluidt momenteel 100.000 euro per maand opstrijkt, een verbeterd contract te geven. “We moeten schakelen, meteen. Desnoods leggen we allemaal wat geld in. We kunnen dit type speler, net als Ansu, Pedri, Araújo en Abde, niet kwijtraken... Ik heb begrepen dat de club aan deze kwestie werkt." Volgens de berichtgeving van Cadena SER ligt er, bovenop een loonsverhoging, een zogeheten prima de renovación, een ‘verlengpremie’, van anderhalf tot twee miljoen euro klaar voor Gavi.

Verder werd Xavi tijdens het persmoment gevraagd om een verklaring voor het hoge aantal tegentreffers. In de laatste vier officiële duels kregen los Azulgrana maar liefst acht doelpunten tegen. Diverse journalisten in de zaal wekken de suggestie dat doelman Marc-André Ter Stegen voor een groot deel verantwoordelijk is voor de geïncasseerde goals, maar Xavi verdedigt zijn sluitpost. "Hij is buitengewoon. Individuele fouten zijn er soms, maar zijn voetenwerk is bijvoorbeeld fantastisch. Natuurlijk kan ook Marc-André zich op genoeg punten verbeteren, en dat weet hij. Maar voor ons is er geen discussie. Hij is op dit moment een van de beste keepers ter wereld.”

De Catalaanse oefenmeester geeft zijn ploeg ‘veel kans’ op een zege tegen Sevilla, al herhaalt Xavi dat hij verbaasd was over het niveau van zijn selectie toen hij net arriveerde. “Ja, er zijn dingen die me hebben verrast, maar nu sta ik aan het roer. Ik denk dat we zaterdag al een beetje van Barça hebben gezien waar we van houden. Zelfs toen Elche scoorde speelden we een heel goede wedstrijd. We groeien, er is een goede dynamiek, maar het kost tijd en geduld. Bij winst op Sevilla hebben we een goede kans om door te stoten richting de plekken die aan het einde van dit seizoen recht geven op Champions League-voetbal.”