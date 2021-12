‘Andriy Shevchenko wil kerstcadeau ophalen in de Eredivisie’

Maandag, 20 december 2021 om 18:24 • Dominic Mostert

Genoa heeft het oog laten vallen op Jörgen Strand Larsen, zo verzekert La Gazzetta dello Sport maandag. De nieuwe technisch directeur Johannes Spors, overgekomen van Vitesse, is vanwege zijn periode in Nederland goed op de hoogte van de kwaliteiten van de spits van FC Groningen. De 21-jarige Strand Larsen heeft echter een doorlopend contract en wordt volgens de krant getaxeerd op circa vijf miljoen euro.

De Amerikaanse investeerdersgroep 777 Partners is sinds kort eigenaar van Genoa en investeert flink in de club. Met Andriy Shevchenko werd al een trainer van naam aangetrokken en daar kwam ook een nieuwe technisch directeur bij in de persoon van Spors. Het vizier lijkt nu te worden gericht op het versterken van de spelersgroep. "Strand Larsen: de Noorse spits onder de kerstboom van Shevchenko?", vraagt La Gazzetta dello Sport zich af. Volgens de roze sportkrant is de interesse nog niet heel concreet, want er is nog geen sprake van contact tussen Vitesse en Genoa.

"Spors' opdracht is om Shevchenko te voorzien van een jonge, getalenteerde voorhoedespeler, gezien de problemen die Genoa dit seizoen kent met het afronden van kansen", schrijft de krant. Genoa maakte in de laatste zeven competitiewedstrijden slechts drie doelpunten en staat momenteel op de achttiende plek, een positie die aan het eind van de rit leidt tot degradatie. Strand Larsen heeft een verleden in Italië, want hij werd in het seizoen 2017/18 door Sarpsborg 08 verhuurd aan de Onder 19 van AC Milan. Op dat moment had hij nog geen ervaring in het betaald voetbal. Milan had een optie tot koop, maar maakte daar geen gebruik van.

La Gazzetta dello Sport schrijft dat Strand Larsen 'misschien wel persoonlijke revanche kan nemen in Italië', daar Milan uiteindelijk geen vertrouwen in hem toonde. "Het ontbreekt hem in ieder geval niet aan talent en motivatie", klinkt het. Strand Larsen kwam in september 2020 voor een miljoen euro over van Sarpsborg IF en tekende een contract tot medio 2024, dat door Groningen met nog eens een jaar kan worden verlengd. Dit seizoen maakte hij zes doelpunten in zestien Eredivisie-wedstrijden. Hij verkeert momenteel in topvorm, want zijn laatste elf officiële wedstrijden leverden tien goals op. Daar zitten twee bekerduels tussen en twee interlands met Jong Noorwegen.