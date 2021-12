Eerste club haakt definitief af in de strijd om Erling Braut Haaland

Maandag, 20 december 2021

Bayern München gaat zich niet mengen in de strijd om Erling Braut Haaland, zo heeft Herbert Hainer verklaard in gesprek met Sport 1. De president van de Duitse recordkampioen zegt met Robert Lewandowski 'de beste spits ter wereld' al in huis te hebben en hoop dat de Pool zijn carrière in de Allianz Arena afsluit. Bayern werd lange tijd genoemd als een van de kanshebbers voor Haaland, die Borussia Dortmund naar verwachting aan het einde van het seizoen verlaat.

Haaland scoorde sinds januari 2020 76 doelpunten in 75 wedstrijden namens Borussia Dortmund en wordt tegenwoordig beschouwd als een van de meest gewilde spelers in Europa. De Noor heeft naar verluidt een ontsnappingsclausule van tachtig miljoen euro in zijn tot 2024 lopende contract staan. Karl-Heinz Rummenigge sprak eerder al zijn twijfels uit over Haaland. "Haaland is een groot talent, maar ik ben er niet helemaal van overtuigd dat zijn speelstijl honderd procent geschikt is voor Bayern München."

Mino Raiola, zaakwaarnemer van Haaland, zei onlangs dat er 'een grote kans is dat Haaland aan het einde van het seizoen vertrekt', en noemde daarbij de namen van Bayern, Real Madrid, Barcelona en Manchester City als mogelijke bestemmingen. Hainer heeft echter duidelijk gemaakt dat Bayern erg blij is met Lewandowski, die in 2014 transfervrij overkwam van Borussia Dortmund. Bayern hoopt het contract met Lewandowski, dat in de zomer van 2023 afloopt, spoedig te verlengen.

Lewandowski is momenteel de topscorer van de Bundesliga met 19 doelpunten en scoorde 324 keer in 354 wedstrijden namens Bayern. Afgelopen vrijdag vestigde hij een nieuw Bundesliga-record door zijn 43ste treffer van het kalenderjaar te maken. De spits ging daarmee andermaal voorbij Gerd Müller, die in 1972 tot 42 goals kwam. "Wij zijn niet geïnteresseerd in Haaland. We zijn blij om Lewandowski te hebben, hij is een absolute garantie voor doelpunten. Hij is de beste spits ter wereld. Ik zou blij zijn als hij zijn carrière bij ons zou afsluiten", aldus Hainer.