Barcelona stelt prioriteit en bombardeert Ziyech tot plan B

Maandag, 20 december 2021 om 15:16 • Mart Oude Nijeweeme

Hakim Ziyech komt pas serieus in beeld bij Barcelona als de Catalanen er niet in slagen om Ferran Torres te contracteren. De aanvaller van Manchester City wordt gezien als belangrijkste transferdoelwit van Barça, maar heeft beide clubs nog niet tot een akkoord zien komen. Volgens Fabrizio Romano gaat het momenteel om een gat van tien miljoen euro. Barcelona heeft vijftig miljoen euro geboden, waar City een bedrag van zestig miljoen euro verlangt.

Barcelona is mede door blessureleed dringend op zoek naar aanvallende versterkingen en werd de voorbije maanden aan talloze namen gekoppeld. De naam van Ferran kwam daarbij enigszins als een verrassing, daar de vleugelspits niet of nauwelijks werd genoemd. De Spanjaard ziet het zitten om naar Barcelona te verkassen en heeft een principeakkoord bereikt met Mateu Alemany. De technisch directeur van Barça was eind november in Manchester om te spreken over een overgang. Ook Engelse media bevestigen dat Alemany is gezien op de trainingsaccommodatie van the Citizens.

Barça is volgens Spaanse media al enige tijd persoonlijk akkoord met de 21-jarige aanvaller van Manchester City, die echter niet zomaar weg te halen is uit Engeland. Volgens de laatste berichtgeving van Romano wil Barcelona niet verder gaan dan vijftig miljoen euro, terwijl de Engelsen een bedrag van zestig miljoen euro eisen. Torres wordt door Xavi als absolute topprioriteit bestempeld. Torres mag bij het juiste aanbod vertrekken uit Manchester, zo heeft hij te horen gekregen van zijn werkgever.

Mocht Barcelona er niet in slagen om Torres in te lijven, wordt Ziyech gezien als een serieus alternatief. De middenvelder annex aanvaller kwam in 2020 voor veertig miljoen euro over van Ajax, maar wist nog niet geheel te overtuigen. Ziyech zit onder Thomas Tuchel vaker op de bank dan hem lief is. De offensieve middenvelder stond de laatste twee competitieduels wel in de basis, tegen Wolverhampton Wanderers (0-0) en Everton (1-1). Thomas Tuchel liet doorschemeren absoluut niet mee te willen werken aan een vertrek of huurperiode van de voormalig Ajacied.