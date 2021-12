‘Mensen die kritiek op Messi hebben, snappen niets van voetbal’

Maandag, 20 december 2021 om 14:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:25

Leonardo begrijpt niet waarom Lionel Messi zoveel kritiek krijgt bij Paris Saint-Germain. Criticasters verwijten de Argentijn dat hij regelmatig wandelt bij balverlies van PSG. De technisch directeur van de Franse grootmacht springt nu echter voor Messi in de bres. “Mensen die kritiek hebben op Messi, snappen niets van voetbal”, aldus Leonardo.

“Voor mij is Messi onbetwistbaar”, sprak Leonardo duidelijke taal in een uitgebreid interview met Europe1. De Argentijns international kwam afgelopen zomer transfervrij over naar PSG, maar heeft in het Parc des Princes nog niet zijn beste vorm weten te tonen. In vijftien wedstrijden kwam hij tot nog toe tot zes goals en vijf assists. Er gaan geluiden of Messi zich wel genoeg heeft aangepast aan de Ligue 1, maar Leonardo neemt het nu voor hem op. “Mensen die kritiek hebben op hem, die snappen niets van voetbal.”

Het vermeende gebrek aan inzet zonder bal is dit seizoen ook een punt van discussie geweest. Criticasters verwijten de Argentijn dat hij regelmatig wandelt bij balverlies van PSG. Leonardo beweert echter dat Messi altijd op dezelfde manier heeft gespeeld en geen ziet geen reden om dit te veranderen. “Wie zegt dat hij elke wedstrijd twaalf kilometer moet rennen? Messi speelt al twintig jaar zo. Messi kan zich aanpassen omdat hij een genie is en de andere genieën moeten zich dan aanpassen aan hem. Maar zelfs iemand als Idrissa Gueye, die vijftien kilometer per wedstrijd rent, wandelt weleens”, voegde Leonardo eraan toe.

“Als je naar de cijfers van Messi kijkt, zijn zijn eerste zes maanden ongelooflijk”, vervolgt de technisch directeur. “Hij en Kylian Mbappé zijn bij bijna elk doelpunt betrokken geweest. Hij is bepalend en beslissend. We hebben Messi niet aangetrokken om elke keer een show op te voeren. Met hem zijn we natuurlijk competitiever. Hij kan elke wedstrijd beslissen.” De Argentijn kreeg maandagavond rust, toen PSG het in de Coupe de France opnam tegen de vijfdedivisionist Feignies-Aulnoye (0-3 winst). Woensdag wacht de koploper van de Ligue 1 een thuisduel in competitieverband tegen Lorient.