Barcelona krijgt groen licht voor ambitieus miljardenproject

Maandag, 20 december 2021 om 13:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:44

Clubleden van Barcelona hebben zondagavond ingestemd met de renovatie- en uitbreidingsplannen van het Camp Nou. Met het project is een bedrag van 1,3 miljard euro gemoeid, waardoor een lening zal worden afgesloten van 1,5 miljard euro. De stadioncapaciteit wordt verhoogd en ook andere clubfaciliteiten zijn aan uitbreiding onderhevig. Verwacht wordt dat de bouwwerkzaamheden komende zomer zullen starten.

Tijdens het referendum stemde 87,8 procent (42.693 stemmen) in met de plannen. 10,4 procent (5.055 stemmen) was het er niet mee eens. Barcelona bevindt zich momenteel in misschien wel de grootste crisis uit de clubgeschiedenis. Het weerhoudt de club er echter niet van om te blijven investeren. De club acht het noodzakelijk om met een financiële injectie de toekomst van de club te verzekeren. In een online stemming keurden de clubleden met grote meerderheid het financieringsconcept van miljarden euro's voor de uitbreiding van de clubfaciliteiten goed.

De stadioncapaciteit zal worden verhoogd van 100.000 naar 110.000 stoeltjes. Clubvoorzitter Joan Laporta benadrukte dat het project van 'fundamenteel belang' is voor Barcelona vanwege de verwachte hogere inkomsten van 200 miljoen euro per jaar uit het grotere stadion en andere voorzieningen. Het project wordt gefinancierd middels een lening van 1,5 miljard euro. Tijdens de verbouwing zal Barcelona zijn wedstrijden spelen het Estadi Johan Cruijff, dat plaats biedt aan 6.000 toeschouwers. Op het complex speelt onder meer het tweede team en de vrouwenploeg van Barcelona.

De extra inkomsten moeten worden gegenereerd middels sponsoring en naamgevingsrechten, ticketing, catering, VIP-boxen, hospitality en evenementenorganisatie. "Afgezien van het resultaat, was het referendum een groot succes in termen van opkomst", schrijft de club. "De leden hebben op eigen wijze gereageerd op de oproep van de club om een beslissing te nemen over de toekomst. Barça heeft hiermee nogmaals laten zien dat het een zeer levende club is. De blaugrana-gemeenschap is zich bewust van het belang van Espai Barça voor de toekomstige sportieve en economische levensvatbaarheid van de club."