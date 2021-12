Club Brugge start onderzoek naar racisme van eigen fans tegen Anderlecht

Maandag, 20 december 2021 om 13:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:47

Club Brugge laat weten dat het alles in het werk zal stellen om de supporters te identificeren die zich zondag in het duel met Anderlecht schuldig maakten aan racisme. Dat meldt de Belgische club maandag op Twitter. Een deel van de supporters van Club maakte gedurende de wedstrijd tegen Anderlecht (2-2) racistische geluiden jegens enkele spelers en leden van de technische staf van Anderlecht, onder wie trainer Vincent Kompany. Onder meer Noa Lang en voormalig Anderlecht-spits Romelu Lukaku spraken na afloop op sociale media hun afkeer uit over het racisme.

“Club Brugge, zijn supporters, de supportersvereniging, staf, spelers, medewerkers en bestuur veroordelen ten strengste elke vorm van racisme. Deze enkelingen zijn niet representatief voor de waarden en normen van onze Club en hebben geen enkele plaats in Jan Breydel”, laat de regerend landskampioen in een kort statement op de clubwebsite weten. "In opvolging van de gebeurtenissen van gisteren laat Club weten dat het, samen met de nodige diensten, het nodige zal doen om de daders te identificeren."

Opvolging incident #CluAnd Club Brugge veroordeelde gisteren na de wedstrijd al uitdrukkelijk elke vorm van racisme. In opvolging van de gebeurtenissen van gisteren laat Club weten dat het, samen met de nodige diensten, het nodige zal doen om de daders te identificeren (??/??) pic.twitter.com/1zyHFAULIC — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 20, 2021

“Ik ga verslagen en teleurgesteld naar huis” zei Kompany na afloop van de wedstrijd. “Mijn staf en mijn spelers werden gedurende de hele wedstrijd racistisch bejegend. Bruine aap en wat dan ook. Dat zijn dingen, ik heb het er moeilijk mee." De trainer van Anderlecht voegde daar voor de camera nog aan toe 'gedegouteerd' (vol walging, red.) over te zijn. Noa Lang sprak zich zondagavond via Instagram al uit tegen zijn eigen supporters. “NO TO RACISM!!!! SCHAAM JULLIE", schreef de 22-jarige aanvaller.

Ook Romelu Lukaku reageerde via Instagram op de gebeurtenissen rond het duel tussen Club en Anderlecht van zondagmiddag. “Ik hoop dat jullie nu wel eens in actie schieten”, zo richtte Lukaku zijn bericht op de organisatie van de Belgische competitie. “Dat een icoon als Vincent Kompany wordt uitgescholden voor zijn huidskleur… Genoeg is genoeg! F*ck jullie met jullie hashtags, onderneem nu eens echt actie… This is some BS!!!” Daarmee gebruikt de spits van Chelsea een afkorting voor het woord bullshit.