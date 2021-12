‘FIFA schiet Super League voor landenteams af; nieuwe voetbaloorlog dreigt’

De UEFA en de CONMEBOL hebben een plan ontwikkeld om de Nations League vanaf 2024 uit te breiden met tien Zuid-Amerikaanse landen. De Daily Mail meldt echter dat de FIFA bereid is om het voorstel van de twee voetbalbonden te dwarsbomen. Door het plan van de UEFA en de CONMEBOL dreigt er nu een tweespalt in het internationale voetbal te ontstaan.

De vertegenwoordigers van de 211 FIFA-leden beleggen maandag een virtuele meeting. Volgens deDaily Mail komen hier naast het plan van de UEFA en de CONMEBOL ook andere omstreden voorstellen ter sprake. Zo stonden de FIFA en de Europese voetbalbond eerder al lijnrecht tegenover elkaar over het plan om elke twee jaar een WK te organiseren en moet er nog een compromis worden gesloten over de hervorming van de mondiale speelkalender.

Met het plan om de Nations League uit te breiden met Zuid-Amerikaanse landen dreigt nu echter ook een tweespalt in het internationale voetbal te ontstaan. De woede van de FIFA en de Aziatische, Afrikaanse, Noord-Amerikaanse en Oceanische voetbalbonden is zo groot dat zij het nieuwe intercontinentale toernooi zien als een Super League voor landenteams. De plannen voor een uitgebreide Nations League kwamen vorige week aan het licht. “Vanaf 2024 zal de CONMEBOL deelnemen aan de Nations League”, onthulde Zbigniew Boniek, vicevoorzitter van de UEFA.

“We weten nog niet in welke formule of in welke vorm”, vervolgde Boniek. “Maar we hebben een samenwerking ondertekend tussen de CONMEBOL en UEFA en vanaf 2024 zullen deze teams in de Nations League spelen.” De FIFA wil reageren door het plan om elke twee jaar een WK te organiseren door te zetten. De Europese voetbalbond en de Zuid-Amerikaanse voetbalbond zien daar alleen niets in. Het idee kan juist wel op de steun van een meerderheid van de 211 FIFA-leden rekenen.