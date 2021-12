Barça stuurt aanbod naar Tottenham en Newcastle

Fernandinho is niet van plan om Manchester City in januari achter zich te laten. Het betekent een tegenvaller voor Atlético Mineiro, dat de middenvelder hoopte terug te halen naar Brazilië. (Sport Witness)

Atlético Madrid is bereid om Kieran Trippier naar Newcastle United te laten vertrekken. Dan moet er echter wel een bedrag van zeventien miljoen euro op tafel komen én een vervanger kunnen worden binnengehaald. (Daily Mail)

De Braziliaanse aanvallende middenvelder is inmiddels door de Catalanen aangeboden bij Tottenham Hotspur en Newcastle United.