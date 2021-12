NEC sluit deal met bedrijf dat wereldrecord heeft met prijzenpot van 24 miljoen

Maandag, 20 december 2021 om 09:03 • Chris Meijer

GGPoker is de nieuwe mouwsponsor van NEC. De Eredivisionist uit Nijmegen maakt via de officiële kanalen wereldkundig dat het gokbedrijf, dat zich voornamelijk richt op het faciliteren van online pokerrooms, de rest van het rest van het seizoen op het shirt te vinden is. GGPoker vergaarde in 2020 bekendheid als organisator van het WSOP Online Main Event, dat een plek in het Guinness Book of World Records vergaarde als pokertoernooi met de grootste prijzenpot.

Tijdens het online pokertoernooi stond er een prijzenpot van totaal 24.482.492 euro op het spel. “GGPoker is sinds begin oktober actief in Nederland, nadat het op 1 oktober een vergunning kreeg van de Nederlandse Kansspelautoriteit”, zo licht Mathijs Jonkers namens GGPoker toe op de website van NEC. “Veel voetballiefhebbers houden ook van een potje poker. Daarom maken wij graag de stap naar het Nederlandse voetbal en willen voetbalfans kennis laten maken met het wereldwijde merk, GGPoker.”

“GGPoker is een grote partij in de online kansspelmarkt. Zij zijn in enkele jaren uitgegroeid tot één van de grootste goksites ter wereld”, zegt Wilco van Schaik, algemeen directeur bij NEC. “We zijn blij een dergelijke partij als GGPoker te binden, omdat dit een nieuw soort partner is binnen de voetbalwereld en zodoende samen naamsbekendheid kunnen creëren. We hopen samen een mooi seizoen door te maken en een stabiele basis te leggen voor een succesvolle toekomst.”