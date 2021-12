Kanttekening bij loftuitingen na basisdebuut van Xavi Simons voor PSG

Maandag, 20 december 2021 om 07:33 • Chris Meijer • Laatste update: 08:37

Xavi Simons maakte zondagavond tijdens de bekerwedstrijd tegen vijfdedivisionist Feignies-Aulnoye (0-3 zege) zijn basisdebuut voor Paris Saint-Germain. De achttienjarige middenvelder kijkt zelf op de website van les Parisiens tevreden terug op zijn eerste optreden als basisspeler. Ook trainer Mauricio Pochettino en de Franse pers zijn positief over Simons, maar tegelijkertijd worden er wel vraagtekens geplaatst bij zijn nabije toekomst in Parijs.

“Dit is mooi. We hebben gewonnen en ons geplaatst voor de volgende ronde, dat is het belangrijkst. Ik denk dat we met de juiste mentaliteit speelden, met respect naar de tegenstander. We wisten dat zij gevaarlijk waren in de omschakeling”, geeft Simons te kennen. “Persoonlijk voelde dit heel goed: mijn eerste basisplaats en dan ook negentig minuten spelen. Het is heel mooi om hier samen met al deze topspelers te kunnen spelen. Ik zal keihard blijven werken.”

“Xavi heeft een goede wedstrijd gespeeld”, zegt PSG-trainer Pochettino na afloop op de persconferentie over het optreden van Simons. “De jonge spelers doen het goed op de trainingen, hij ook. Hij speelt bij de Onder 19, maar het is belangrijk voor hem om ook bij ons te spelen. Deze competitie en deze wedstrijd bieden een goede mogelijkheid om hem die kans te geven, zodat hij ervaring kan opdoen. Hij weet hoe hij moet spelen met de spelers van het eerste en de verstandhouding wordt door deze wedstrijden alleen maar beter, tussen alle spelers.”

De Franse media zijn relatief positief over het optreden van Simons. “Hij had geen plankenkoorts, speelde simpel en zocht vaak naar Mbappé”, schrijft Le Parisien, dat hem een 6,5 toekent. Maxifoot beoordeelt Simons met een 7. “De jonge middenvelder betaalde het vertrouwen van zijn trainer terug. Hij verstopte zich niet en wilde de combinatie aan met zijn ploeggenoten. Simpel, met heel zuiver.” Goal deelt een 6 uit: “Langzaam maar zeker greep hij een rol in het spel van PSG. Hij had constant de drang om naar voren te spelen, vooral in het centrum richting Mbappé of Icardi.”

SoFoot vraagt zich af of Simons nu in 2022 meer speeltijd zal krijgen. “Hij is een jaar jonger dan Tanguy Kouassi, Eduardo Camavinga, Ansu Fati, Pedri en even oud als Jude Bellingham. Spelers die fysiek en tactisch veel verder zijn. Met andere woorden: het is hoog tijd dat Simons eindelijk zijn carrière gaat lanceren”, schrijft SoFoot. “Maar er zit wel een verschil tussen een aardige wedstrijd tegen amateurs in de beker en de Ligue 1, waar zelfs Lionel Messi tijd nodig had. Het is wel zeker dat hij het verdient om stappen te maken in de pikorde bij PSG.”

“Ondanks dat hij zo nu en dan de bal verloor, is hij technisch onderlegd en liet hij karakter zien in offensief opzicht. Simons speelde een interessante wedstrijd. Genoeg om de komende tijd meer speelminuten te krijgen? Dat is het grote probleem bij PSG, want de groep jeugdspelers is te groot om op structurele basis speelminuten te krijgen”, stelt het medium. “Met een comfortabele voorsprong in de Ligue 1, kan Pochettino jeugdspelers meer minuten geven. Simons is bovendien veelzijdig en kan als spelmaker, aanvallende middenvelder en vleugelaanvaller uit de voeten.”

Het is bovendien nog de vraag hoe de nabije toekomst van Simons eruitziet. Zijn contract loopt komende zomer af en voorlopig is er nog geen akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis. Eerder werd gemeld dat Simons daardoor minder aan spelen toekomt bij de hoofdmacht. Vorig seizoen behoorde Simons verschillende keren tot de wedstrijdselectie en kwam hij tot twee officiële wedstrijden, als invaller tegen Caen in de Coupe de France en tegen Strasbourg in de Ligue 1. Tijdens dit seizoen zat Simons pas twee keer op de bank, tot hij zondagavond aan de aftrap stond.

Le10Sport meldt dat Leonardo, sportief directeur bij PSG, nog altijd in gesprek is met Simons. Hij zou hopen zijn contract te kunnen verlengen en hem daarna op huurbasis elders speelminuten te laten maken. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde vorige week dat verschillende clubs geïnteresseerd zijn in Simons. Een concrete gegadigde die afgelopen tijd genoemd werd, is het Rangers van manager Giovanni van Bronckhorst.