Driessen tipt PSV: ‘Zoals Ajax zich verzekerde van de titel met zijn komst’

Maandag, 20 december 2021 om 07:11

Valentijn Driessen moedigt PSV aan om in de winterstop de selectie te versterken. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft in zijn column voor de krant dat de Eindhovenaren zouden gokken als er geen zaken worden gedaan op de winterse transfermarkt. PSV-trainer Roger Schmidt liet afgelopen week nog weten dat PSV niet van plan is om in januari te handelen.

PSV sluit het kalenderjaar normaal gezien af als koploper, daar er komende week nog een thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma staat. “Omdat de club smacht naar deelname aan de Champions League, niet in de laatste plaats voor de miljoenenopbrengsten en zo de ratrace met Ajax vol te houden, zou je verwachten dat de club zich komende winterperiode tussentijds tracht te versterken”, schrijft Driessen, die daarbij wijst op het ontbreken van Ibrahim Sangaré tussen begin januari en begin februari vanwege de Afrika Cup.

“PSV heeft enkele potjes waaruit versterkingen gefinancierd kunnen worden. Hoewel alle seinen op groen staan in Eindhoven, ziet trainer Roger Schmidt de noodzaak niet, terwijl hij eerder nog om versterkingen vroeg. Tijdens alle blessureleed bewees zijn selectie volgens hem breed genoeg te zijn voor de moordende tweede seizoenshelft”, stelt Driessen. Dat is volgens hem een ‘overschatting’ van het huidige spelersmateriaal.

“Met zicht op de hoofdprijs gokt PSV als het niet denkt aan aankopen in januari 2022. PSV zou juist nu moeten investeren in extra kwaliteit, zoals Ajax zich een jaar geleden verzekerde van de landstitel met de tussentijdse komst van Sébastien Haller”, benadrukt Driessen. Hij vond dat De Klassieker ‘pijn aan de ogen’ deed en ‘om te huilen’ was. “Ajax en Feyenoord staan nog lang niet op een onoverbrugbare achterstand van PSV. De zegswijze: ’repareer het dak als de zon schijnt’, moet algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV als managementgoeroe bij Business News Radio toch als muziek in de oren klinken.”