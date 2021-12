Romelu Lukaku haalt snoeihard uit: ‘F*ck jullie met jullie hashtags’

Maandag, 20 december 2021 om 06:47

Romelu Lukaku heeft via Instagram gereageerd op de gebeurtenissen rond het duel tussen Club Brugge en Anderlecht (2-2) van zondagmiddag. Een deel van de supporters van Club maakte gedurende de wedstrijd racistische geluiden jegens enkele spelers en leden van de technische staf van Anderlecht, onder wie trainer Vincent Kompany. Lukaku richt zich via Instagram tot de Belgische Jupiler Pro League.

“Ik hoop dat jullie nu wel eens in actie schieten”, zo richt Lukaku zijn bericht op de organisatie van de Belgische competitie. “Dat een icoon als Vincent Kompany wordt uitgescholden voor zijn huidskleur… Genoeg is genoeg! F*ck jullie met jullie hashtags, onderneem nu eens echt actie… This is some BS!!!” Daarmee gebruikt de spits van Chelsea een afkorting voor het woord bullshit.

Romelu Lukaku affiche son soutient à @VincentKompany sur Instagram et demande « poliment » à la @ProLeagueBE d’arrêter les paroles et de passer aux actes. pic.twitter.com/dPgA3E9iLD — Emmanuel Vantuycom ???? (@ManuPointCom) December 19, 2021

Ook Noa Lang sprak zich zondagavond via Instagram al uit tegen zijn eigen supporters. “NO TO RACISM!!!! SCHAAM JULLIE", schreef de 22-jarige aanvaller bij een foto van Eleven Sports. De zender deelt daarop een quote van Kompany na afloop van de wedstrijd. "Ik ga verslagen en teleurgesteld naar huis. Mijn staf en mijn spelers werden gedurende de hele wedstrijd racistisch bejegend." Kompany voegde daar voor de camera nog toe 'gedegouteerd' (vol walging, red.) over te zijn.

“Mijn staf, spelers en ik zijn de hele wedstrijd uitgescholden geweest. Bruine aap en wat dan ook. Dat zijn dingen, ik heb het er moeilijk mee. Dus ik wil nu even samengaan met mijn staf. Er mag altijd iets ludieks worden verteld enzo. Het is ook niet gemakkelijk op andere voetbalvelden, dus het is geen probleem”, gaf Kompany te kennen. “Ik wil niet in een soort van conflictstatus terechtkomen zo van 'Brugge dit of Brugge dat'. Ik voel het nu eenmaal zo aan en ik wil gewoon naar huis. Even rusten en naar huis. En met de mensen die belangrijk zijn voor mij de tijd doorbrengen.”