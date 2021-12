Mino Raiola praat over status Mohamed Ihattaren: ‘Ik maak me zorgen, ja’

Maandag, 20 december 2021 om 00:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:29

Mino Raiola heeft een update gegeven over Mohamed Ihattaren. De spelersmakelaar geeft aan dat hij geen contact meer heeft gehad sinds de middenvelder van Sampdoria half november aangaf naar zaakwaarnemer Ali Dursun over te stappen. Raiola maakt zich zorgen om zijn voormalige cliënt, erkent tijdens de uitzending van Studio Voetbal bij de NOS. Verder bespreekt de zaakwaarnemer in een notendop de status van de contractonderhandelingen van Ajax met Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui.

“Ik denk dat Mazraoui in de winterstop niet weggaat”, vertelt Raiola. “Het is een moeilijke situatie, maar niets is uitgesloten. Er zijn verschillen in mening over de financiële status.” De rechtsachter beschikt over een aflopend contract bij Ajax, maar voorlopig is hij nog niet dichter bij een nieuwe overeenkomst met de club gekomen. Ook de naam van Gravenberch, die nog tot medio 2023 onder contract staat, passeert de revue. “Of Gravenberch gaat verlengen bij Ajax? Over verlengen wordt op dit moment niet gesproken”, zegt Raiola kort.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vervolgens vraagt presentator Sjoerd van Ramshorst naar de ontwikkelingen rondom Ihattaren. “Hoe het met Mohamed Ihattaren gaat nu hij weggelopen is? Nou, hij is niet weggelopen. Iedereen is vrij om weg te gaan, want het zijn geen gevangenen, hè. Dus ik hoop dat hij zichzelf weer hervindt en dat hij bovenal het geluk weer vindt om weer te voetballen. Ik heb geen contact meer met hem. Ik maak me ook wel zorgen, ja.”

“Kijk, je kunt niet iemand heel aardig vinden, heel lief voor iemand willen doen en dan denken dat iemand een eikel is als diegene een andere beslissing neemt”, vervolgt Raiola. “Dat denk ik niet. Hij heeft het moeilijk. De mentale kant wordt vaak niet belicht in een discussie, en daar moet je ook voor oppassen. Ik hoop gewoon dat hij met zijn nieuwe team en zijn nieuwe omgeving zijn weg terugvindt. Het is een fantastische voetballer en een fantastische jongen en ik hoop dat hij goed terechtkomt.”

Ihattaren lijkt momenteel met een personal trainer aan de slag te zijn in Utrecht. BestPersonalSportskills deelde afgelopen maand op Instagram een foto waarop de negentienjarige aanvallende middenvelder poseert met eigenaar Jordy Best. Op dit moment staat Ihattaren nog onder contract bij Sampdoria, dat hem tot medio 2022 huurt van Juventus.