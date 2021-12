Ronald de Boer stoort zich mateloos aan selectiebeleid Barcelona

Ronald de Boer vindt dat Barcelona te lang geteerd heeft op de 'gouden generatie' van de jeugdopleiding, zo zegt hij bij Rondo. De analist zag los Azulgrana na de lichting van onder anderen Lionel Messi, Xavi en Andrès Iniesta meer richting de transfermarkt bewegen in plaats van te focussen op de jeugdopleiding. Het feit dat Barcelona nu aangewezen is op de jeugd, schrijft De Boer aan nood toe.

Alle doelpunten in het gewonnen duel met Elche van zaterdag (3-2) waren afkomstig van eigen jeugd: Ferran Jutglà, Gavi en Nico González verzorgden de productie. Marco van Basten ziet in totaal 'zes à zeven spelers lopen die het niveau aankunnen' en vermoedt dat Barcelona zich vanwege de financiële problemen vol in zal zetten op de jeugd. De Boer vindt dat die strategie best eerder gekozen had mogen worden.

"Barcelona kijkt natuurlijk terug naar de gouden jaren, met Xavi, Iniesta, Carles Puyol, al die jongens (de club won met deze generatie onder meer de sextuple in 2009, red.).", zegt de oud-international. "Ik vind dat ze daar veel te lang op hebben geteerd. Ze roepen altijd: 'La Masia, de jeugd'. Die kreeg helemaal geen kans meer. Ze kochten maar en ze kochten maar; het irriteerde me mateloos dat ze het nog steeds hadden over die jeugdopleiding. En nu móét het."

Tafelgenoot Youri Mulder sluit zich niet meteen aan bij de uitspraak van De Boer. "Waren die jongens er misschien niet?", vraagt Mulder zich af. De Boer vindt dat Barcelona in dat kader meer lef had mogen tonen. "Soms moet je gewoon durven om die jongens in te brengen." Van alle basisspelers in het duel met Elche kwamen er maar liefst zeven uit de jeugdopleiding van de Catalanen: alleen Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet, Frenkie de Jong en Ousmane Dembélé hebben geen verleden bij La Masia.