Mino Raiola spreekt zich uit over toekomst Matthijs de Ligt

Zondag, 19 december 2021 om 23:06 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:21

Matthijs de Ligt is toe aan een volgende stap, zo laat zaakwaarnemer Mino Raiola weten in gesprek met het NRC. De verdediger van Juventus speelt inmiddels tweeënhalf seizoen in Turijn en beschikt nog over een contract tot medio 2024.

Raiola, die de belangen van De Ligt behartigt, is een van de meest invloedrijke zaakwaarnemers in het mondiale voetbal. “Hij weet: zodra hij met een privévliegtuig ergens naartoe vliegt, komt de geruchtenstroom op gang”, schrijft NRC Handelsblad over Raiola in een groot interview met de in Italië geboren zaakwaarnemer. “Kranten in Zuid-Europa en Engeland ruimen elke dag pagina’s in voor transfernieuwtjes. Supporters verzamelen zich waar Raiola komt – welke ster komt voor hun club spelen? En hij draagt actief bij aan de geruchtenstroom.”

Dat doet Raiola ook als de naam van De Ligt ter sprake komt. “Hij is toe aan een nieuwe stap, dat vindt hij zelf ook”, laat de zaakwaarnemer weten. De Nederlandse verdediger maakte in de zomer van 2019 de overstap van Ajax naar Juventus en is dit seizoen na een wisselvallig begin inmiddels weer onbetwiste basisspeler. Raiola liet zich in gesprek met Tuttosport al ontvallen dat het niet zeker is dat De Ligt bij Juventus blijft. De verdediger beschikt nog over een contract tot medio 2024, maar kan volgens transferexpert Fabrizio Romano vanaf de zomer van 2022 voor een gelimiteerd bedrag van 150 miljoen euro vertrekken.

Raiola wordt soms betaald door zowel de speler als de onderhandelde clubs. Als het aan de FIFA ligt, wordt hier in de toekomst een stokje voor gestoken en is het niet langer mogelijk dat makelaars in een deal voor meerdere partijen optreden. “Ik zie het probleem niet”, zegt Raiola echter. “Neem die transfer van Matthijs de Ligt naar Juventus. Hij wilde daar heel graag heen. Maar Ajax vroeg steeds meer geld. Moet ik het er dan bij laten zitten? Nee – hij slaat met zijn vuist in zijn hand – dan adviseer ik speler én club, probeer ik ze bij elkaar te brengen. Daar profiteren ze allebei van. Niemand wordt ergens toe gedwongen. Als spelers en clubs het zonder makelaars willen doen, dan moeten ze dat doen.”