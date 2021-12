AC Milan razend na late afgekeurde gelijkmaker tegen Napoli

Zondag, 19 december 2021 om 22:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:10

Napoli heeft zondagavond in de Serie een belangrijke zege geboekt op AC Milan. Eljif Elmas zorgde binnen vijf minuten voor de enige treffer van de wedstrijd: 0-1. Vlak voor tijd werd de gelijkmaker van Franck Kessié na een scrimmage nog afgekeurd vanwege buitenspel. Door de overwinning neemt Napoli de tweede plaats van Milan over. Beide ploegen hebben nu 39 punten uit 17 duels, maar het elftal van trainer Luciano Spalletti heeft een beter doelsaldo.

Napoli ving de wedstrijd tegen Milan gehavend aan. Victor Osimhen, Kalidou Koulibaly en Fabián Ruiz ontbraken al langer vanwege uiteenlopende blessures, terwijl Lorenzo Insigne en Mário Rui na het verloren Serie A-duel met Empoli (0-1) niet op tijd fit waren om de topper van zondagavond te halen. Ook de thuisploeg had te kampen met een waslijst aan blessures, maar het was de ploeg van trainer Spalletti dat beter met het grote aantal afwezigen omging. De score werd binnen vijf minuten al geopend door Elmas, die een hoekschop van Piotr Zielinski bij de eerste paal vogelvrij mocht inkoppen: 0-1.

I Rossoneri hadden ruim tien minuten nodig om van de vroege achterstand te bekomen. Langzaam maar zeker kreeg de ploeg meer vertrouwen en via Zlatan Ibrahimovic was het ook dicht bij de gelijkmaker. Fodé Ballo-Touré gaf een panklare voorzet op de Zweedse spits, die zijn kopbal net langs de tweede paal zag gaan. De Milanese supporters konden nogmaals opveren, toen Alessandro Florenzi een afvallende bal vanaf een meter of twintig in één keer op de slof nam. Ook zijn doelpoging ging echter rakelings naast. Na rust had Napoli een beter antwoord op de aanvalsdrang van Milan, al testte Ibrahimovic doelman David Ospina nog wel met een hard schot vanuit buitenspelpositie.

I Partenopei consolideerde vervolgens de voorsprong. Met Olivier Giroud als verse kracht in het veld voor Brahim Díaz hoopte Stefano Pioli in het tweede bedrijf de gelijkmaker te forceren. Verder dan een sterke individuele actie van Junior Messias kwam de thuisploeg alleen lange tijd niet. Milan gooide er in de laatste minuten een slotoffensief uit en dacht alsnog een punt uit het vuur te slepen, toen Kessié na een scrimmage scoorde. Na tussenkomst van de VAR werd de goal echter afgekeurd, omdat Giroud al liggend in buitenspelpositie actief aan de aanval mee zou hebben gedaan.

