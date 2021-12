Neymar krijgt binnen een dag 54.000 likes met opmerkelijke reactie: ‘Homo’s’

Zondag, 19 december 2021 om 21:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:01

Voetballers en andere atleten zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Leandro Paredes heeft met een foto op Instagram de tongen losgemaakt. De middenvelder van Paris Saint-Germain poseert samen met zijn ploeg- en landgenoten Lionel Messi en Ángel Di María in een huiskamer, samen met de trofee van de Copa América. “In goed gezelschap”, schrijft Paredes bij zijn post. “Amigos” en “Ufffff”, reageren Di María en Giovani Lo Celso respectievelijk. Neymar, met Brazilië verliezend finalist in de strijd om de Copa América, reageert met een schaterlachende emoji en met het woord putos, wat homo’s betekent.

De reactie onder de foto van zijn vrienden bij PSG leverde hem binnen een dag 54.000 likes op. Afgelopen zomer was Argentinië met 1-0 te sterk. Di María verzorgde in de 22ste speelminuut op aangeven van Rodrigo De Paul de enige treffer van de wedstrijd. Het was de eerste keer dat Messi beslag legde op het Zuid-Amerikaanse landentoernooi. Na afloop van de wedstrijd bleef Neymar in tranen achter.