Noa Lang sneert woedend naar eigen supporters: ‘Schaam jullie!’

Zondag, 19 december 2021 om 20:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:01

Noa Lang heeft na afloop van Club Brugge - Anderlecht (2-2) stevig uitgehaald naar de eigen aanhang. Een deel van de supporters van Club maakte gedurende de wedstrijd racistische geluiden jegens enkele spelers en leden van de technische staf van Anderlecht. Trainer Vincent Kompany toonde zich eerder al zichtbaar geëmotioneerd door de acties en krijgt op Instagram bijval van Lang.

"NO TO RACISM!!!! SCHAAM JULLIE", schrijft de 22-jarige aanvaller bij een foto van Eleven Sports. De zender deelt daarop een quote van Kompany na afloop van de wedstrijd. "Ik ga verslagen en teleurgesteld naar huis. Mijn staf en mijn spelers werden gedurende de hele wedstrijd racistisch bejegend." Kompany voegde daar voor de camera nog toe 'gedegouteerd' (vol walging, red.) over te zijn. "Voor mij is de wedstrijd nu onbelangrijk. Ik wil niet in een conflictstatus terechtkomen zo van 'Brugge dit of Brugge dat'. Ik voel het nu eenmaal zo aan en ik wil gewoon naar huis."

De trefzekere Wesley Hoedt liet zich eerder al uit over het racisme in gesprek met Het Nieuwsblad. "Zelf heb ik geen racistische dingen gehoord, maar het is mij wel verteld. Dit kan echt niet", foeterde de verdediger. "Dat mensen onderscheid maken op basis van huidskleur, kan niet. Dat is een kwestie van respect. Bij mij gaat dat er niet in. Ik walg ervan. De fans van Club moeten eens in de spiegel kijken. Er zijn dingen geroepen naar onze technische staf die echt niet kunnen. Je kan veel roepen, maar er zit een maximum aan. Zelfs al heb je als fan geen respect voor de coach Kompany, dan moet je als Belg toch respect hebben voor de mens Kompany? Dit soort dingen horen niet thuis in een voetbalstadion", aldus de verbolgen Hoedt.

Het is overigens niet de eerste keer dat de aanhang van Club dit seizoen in verband wordt gebracht met racisme. In augustus werd Cercle Brugge-aanvaller Kévin Denkey naar eigen zeggen voor 'aap' uitgemaakt door fans van de rivaal. Na lang nadenken kwam hij via Instagram met het verhaal naar buiten. "Ik deel mijn gedachten hier vrijwel nooit, maar dit moest ik wel delen. De voorbije dagen heb ik nagedacht of ik dit wel zou posten. Uiteindelijk besloot ik het wel te doen, omdat ik me moreel verplicht voel. Dit gaat veel verder dan het spelletje waar wij allemaal van houden."

"Vorig weekend riepen supporters van de tegenstander (Club Brugge, red.) 'monkey, monkey'naar mij tijdens de match. En achteraf vergeleek een journalist me ook met een ezel in zijn verslag. Ik hoop dat dit een onbedoelde vergissing was. Ik geloof echt dat iedereen kan veranderen. In 2021 is er geen enkel excuus voor racisme of verbaal geweld. Er zijn genoeg manieren om onszelf dat aan te leren. Als je van voetbal houdt, hou je van alles. Ook van de mensen in het voetbal, wie ze ook zijn of wat hun huidskleur ook is. Er is geen plaats voor racisme in deze wereld", aldus Denkey enkele maanden geleden.