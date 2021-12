Rondo denkt te weten welke quotes Berghuis deze week frustreerden

Zondag, 19 december 2021 om 20:30 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:13

De opmerkingen van Steven Berghuis over Cor Pot na de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax (0-2) zijn 'heel onvolwassen', vindt Youri Mulder. De aanvaller van Ajax uitte zijn frustratie over de voormalig assistent-trainer van Feyenoord, met wie hij vorig seizoen samenwerkte in De Kuip. "Dit zou ik niet doen. Ik zou niet zo persoonlijk worden in een interview na een wedstrijd", reageert Mulder in de uitzending van Rondo.

Berghuis sprak zijn irritatie uit over 'een aantal mensen dat zich in de laatste weken in de media heeft geroerd'. "En dan bedoel ik eigenlijk Cor Pot", voegde hij toe. Rondo denkt te weten waar Berghuis specifiek op doelt. Deze week sprak Pot met de Volkskrant over Berghuis, die hij 'met afstand' de beste speler van Feyenoord noemde en 'in de kern een leuke, slimme jongen'. "Maar het chagrijn overheerste op een gegeven moment, hij was soms echt onuitstaanbaar, kreeg ruzie met iedereen", zei Pot evenwel.

Beeld: Ziggo Sport.

"Het lag misschien ook wel aan de groep dat het zo groeide. In mijn spelerstijd kreeg je een knal voor je kop als je je zo gedroeg. Veel spelers waren bang voor hem, die groep deed er niets aan", aldus Pot, die ergens wel begrip kon opbrengen voor de onvrede bij Berghuis bij Feyenoord. "Die jongen wilde zó graag winnen, daar deed hij alles voor. Hij kon er niet tegen als dat niet lukte. Hij durfde intern dingen aan te kaarten. Daar had ik wel respect voor."

De analisten in het praatprogramma zijn het erover eens dat Berghuis niet de makkelijkste is. "Ik heb met hem gewerkt bij AZ, waar hij op een gegeven moment ook bonje had met Wesley Hoedt. Het is geen makkelijke jongen", memoreert Marco van Basten. "Ik ken hem ook van FC Twente", vult Mulder aan. "Hij was af en toe een baasje daar. Hij was soms een beetje vervelend. Ik heb het gevoel dat het nu allemaal veel beter wordt, maar deze opmerking past er wel een beetje erbij. Je kunt wel reageren op wat iemand in de krant zegt, maar daar krijg je weer gezeur over, want wij hebben het er hier weer over."

In mei zei Pot dat Berghuis op de training Orkun Kökçü 'op zijn bek' sloeg en iemand is die 'het bloed onder je nagels vandaan kan halen'. "Toen ik een keer wat zei over de spelers van AZ, was hij er helemaal ontdaan van. Af en toe slaat hij een beetje door, maar hij is wel een winnaar", zei Pot in de Dick Voormekaar Podcast. Toen Berghuis in januari na een 3-0 nederlaag bij sc Heerenveen zei dat zijn ploeg terug naar de tekentafel moest, vond Pot dat een 'zeer grote belediging'. "Dat kun je niet zeggen, zeker niet in het openbaar. Hij moest inderdaad terug naar de tekentafel. Voor zichzelf, zodat hij kon zien wat hij wel had moeten doen en wat hij niet deed", zei Pot.