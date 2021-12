Roger Schmidt reageert fel na vraag van Hans Kraay jr. over Cody Gakpo

Zondag, 19 december 2021 om 20:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:28

Cody Gakpo speelt bij PSV het liefst als linkervleugelaanvaller. Tegen RKC Waalwijk (1-4) werd hij door trainer Roger Schmidt in de punt van de aanval geposteerd, maar dat heeft niet zijn voorkeur. De trainer van PSV is echter van mening dat Gakpo nog niet is uitgeleerd en het voor hem goed is om zich op meerdere posities te ontwikkelen.

“Natuurlijk speel ik liever links, dat weet de trainer ook”, zegt Gakpo na afloop van het Eredivisie-duel met RKC voor de camera van ESPN. "Alleen is hij soms aan het schuiven met wie er allemaal beschikbaar zijn en hoe wij het beste de wedstrijd in kunnen gaan. Als ik in de spits moet staan, dan sta ik daar, maar hij weet dat ik liever links sta.” Na inbrengen van Carlos Vinícius door Schmidt kwam Gakpo weer als linkervleugelaanvaller te spelen. “Zeker na mijn blessure is het lekker om op mijn eigen positie weer in het ritme te komen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Schmidt reageert geïrriteerd wanneer Hans Kraay jr. stelt dat Gakpo beter op links uit de voeten kan. “Je kunt me dat twintig keer vertellen, maar ik moet ervoor zorgen dat het elftal top presteert en de spelers zich ontwikkelen. Als je alleen gefixeerd bent op één positie en de bal alleen aan de linkerkant wilt krijgen om naar binnen te komen, dat is geen voetbal. Je moet ook flexibel zijn, samen met elkaar kunnen spelen. Ik denk dat er voor Cody Gakpo nog veel ruimte voor verbetering is. Hij moet nog veel leren, vooral het samenspel met zijn teamgenoten. Dat hij nu in de spits begon, is ook goed om zichzelf te ontwikkelen op andere posities.”

“Ik denk wel dat Gakpo in de spits kan spelen”, zegt Kenneth Perez tijdens Dit Was Het Weekend op ESPN. "Ik vind het echt zó zonde om hem rechts te zetten ten koste van Bruma, zet dan Bruma aan de rechterkant.” Heel veel andere opties heeft Schmidt momenteel niet volgens de analist. “Romero is nog niet fit genoeg om te starten, want hij is natuurlijk twee keer lang uit de roulatie geweest. Ik denk echt dat hij wat kan toevoegen aan PSV, als hij fit raakt. Carlos Vinícius is een geval hate it or love it. Hij kan een geweldige assist geven, maar ook soms is het ook behelpen.”