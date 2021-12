Besiktas maakt tweemaal achterstand goed tegen Fenerbahçe

Zondag, 19 december 2021 om 18:58 • Dominic Mostert

De wedstrijd tussen Fenerbahçe en Besiktas heeft zondag geen winnaar opgeleverd. In het Sükrü Saracoglu Stadion kwam Fenerbahçe tot tweemaal toe op voorsprong, maar rechtte Besiktas beide keren de rug: 2-2. Fenerbahçe staat met 28 punten op de vijfde plek in de Süper Lig, terwijl het Besiktas van interim-trainer Önder Karaveli negende staat met 25 punten.

Een strafschop voor Fenerbahçe brak de wedstrijd al vroeg open. Bij een luchtduel tussen Cyle Larin en Diego Rossi kreeg eerstgenoemde de bal tegen de arm, waarna arbiter Firat Aydinus naar de stip wees. Mesut Özil schoot vanaf elf meter beheerst raak in de rechterhoek. Halverwege de tweede helft kwam Besiktas langszij. Ondanks de druk van meerdere verdedigers kreeg Michy Batshuayi de bal in het strafschopgebied bij Josef de Souza, die de rechterhoek vond: 1-1.

Lang bleef die tussenstand niet staan, want na 29 minuten bracht Mergim Berisha de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Het doelpunt kwam voort uit een grote fout van Domagoj Vida, die de bal slordig wegwerkte en Rossi in staat stelde om Berisha te bereiken voor het doel: 2-1. In de blessuretijd voorkwam Berke Özer dat Batshuayi de marge verder opvoerde.

Na een klein uur trok Besiktas de stand gelijk. Een indraaiende voorzet van Ridvan Yilmaz bleek besteed aan Souza, die met een overtuigende kopbal opnieuw scoorde. In de vijfde minuut van de blessuretijd liet Batshuayi na om Besiktas een zege te bezorgen: vanuit een lastige hoek schoot hij tegen de paal. Zodoende bleef het bij 2-2. Beide ploegen zullen het gevoel hebben gehad dat er meer in zat, maar supporters van Fenerbahçe riepen het bestuur van de club op om te vertrekken.