Vertessen en Mwene bezorgen PSV de zege met wonderschone treffers

Zondag, 19 december 2021 om 18:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:52

PSV heeft zondagavond een klinkende zege geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij RKC Waalwijk was de ploeg van Roger Schmidt met 1-4 te sterk voor de streekgenoot. Invaller Yorbe Vertessen was de grote man met twee doelpunten. Wel kreeg PSV een dubbele tegenslag te verwerken met het geblesseerd wegvallen van zowel Ritsu Doan als Bruma. Dankzij de overwinning behoudt koploper PSV een voorsprong van een punt op Ajax.

Bij PSV kreeg Mauro Júnior op de linksbackpositie de voorkeur boven Philipp Max, terwijl Phillipp Mwene aan de rechterflank opereerde. André Ramalho en Olivier Boscagli vormden het hart van de defensie van PSV. Op het middenveld van de bezoekers kreeg Mario Götze assistentie van Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez. In de voorhoede keerde Cody Gakpo terug en ditmaal als diepste spits. In de voorste linie van PSV waren er verder basisplaatsen voor de vleugelaanvallers Doan en Bruma. Laatstgenoemd duo zorgde al bijna na vier speelminuten voor de openingstreffer. De Japanner zette Bruma vrij voor het doel, maar de poging die volgde werd gepareerd door doelman Etienne Vaessen.

Na twintig speelminuten vond er een gedwongen wijziging plaats. Doan en Alexander Büttner botsten met de hoofden tegen elkaar na een kopduel in het strafschopgebied van RKC. De aanvaller van PSV was nadien dusdanig aangeslagen dat hij het veld moest verlaten voor Carlos Vinícius. Ook Bruma moest al vroegtijdig naar de kant. De Portugees greep na een sprint in de 28ste minuut naar zijn hamstring en werd vervangen door Yorbe Vertessen. De niet-geplande wissel bleek een gouden te zijn, want laatstgenoemde verzorgde vijf minuten na zijn invalbeurt de openingstreffer.

Na een balverovering aan de linkerkant van Mauro Júnior werd Gakpo in stelling gebracht. De aanvaller bediende Vertessen, die ter hoogte van de penaltystip de bal met veel gevoel in de kruising schoot: 0-1. Op slag van het rustsignaal dachten de Eindhovenaren de voorsprong te verdubbelen. Het was Götze die op aangeven van Vinícius doel trof. Na het bekijken van de videobeelden bleek de Braziliaan echter in de opbouw buitenspel te hebben gestaan: doelpunt afgekeurd. Zeven minuten na rust werd de voorsprong wel verder uitgebouwd.

Na een overtreding van Melle Meulensteen op Philipp Mwene in de zestien kende arbiter Jeroen Manschot een strafschop toe aan PSV. Gakpo nam de verantwoordelijkheid en schoot op koelbloedige wijze raak. Het was de eerste strafschop voor de ploeg van Schmidt dit seizoen. Na een klein uur spelen viel de beslissing. Mwene kreeg aan de rechterkant de bal mee van Vertessen. Uit een ogenschijnlijk onmogelijke hoek besloot de rechtsachter uit te halen, en hij schoot via de onderkant van de lat binnen: 0-3.

Met die treffer was de doelpuntenhonger van PSV overigens nog niet gestild. Vertessen schoot uit stand de 0-4 binnen in de 72ste minuut. Het was de zesde treffer van het seizoen voor de Belgische aanvaller, die daarmee bovendien clubtopscorer in de huidige voetbaljaargang is. Ruim tien minuten voor tijd kon RKC nog wel een eretreffer aantekenen. Op aangeven van Büttner zorgde Jens Odgaard voor de 1-4 eindstand.