Erik ten Hag: ‘Zij zijn voor mij echt de drie grote uitblinkers’

Zondag, 19 december 2021 om 18:08 • Mart van Mourik

Trainer Erik ten Hag is tevreden over het spel dat Ajax op bezoek bij Feyenoord (0-2) op de mat heeft gelegd. Met name over het defensieve optreden is de oefenmeester van de Amsterdammers erg te spreken en hij noemt Perr Schuurs, Edson Álvarez en Daley Blind de grote uitblinkers. Ruimte voor verbetering ziet Ten Hag in de voorhoede.

Op de persconferentie na afloop van De Klassieker wordt de coach gevraagd naar de onderbouwing van zijn keuze om Schuurs in het centrum te zetten en Jurriën Timber als rechtsback te laten spelen.

“Ik vond dat Devyne vorige week zijn rol niet goed invulde (tegen AZ, red.) en dat hij te behouden speelde. Hij speelde niet slecht, maar neutraal. Maar wij hebben daar iemand nodig die initiatief neemt. En dat deed Timber vandaag wel. Wij zochten daar iemand met power. En we hebben gezien dat we Sinisterra terug konden dringen.”

Rensch kwam overigens een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor de geblesseerd uitgevallen Timber. Het spel van de rechtsachter in de slotfase kan Ten Hag bekoren. “Ik heb wel met Devyne gesproken, en ik vind hem echt aan de beterende hand. Dat zag je vandaag dus ook bij zijn invalbeurt. Ik heb hem geconfronteerd met beelden van vorig jaar. Ik ben blij met hem en trots op hem dat hij zich uit de dip aan het knokken is. Ik verwacht veel van hem in het komende kalenderjaar.”

“Hoe ik Schuurs vond spelen? Die vond ik uitstekend”, vervolgt Ten Hag. “Perr, Álvarez en Blind waren voor mij de grote uitblinkers. Ze hebben alles gecontroleerd en ze hebben ontzettend goed gestaan in defensief opzicht. Ze hebben de juiste keuzes gemaakt, ook aan de bal. Wat het over De Klassieker zegt dat zij de uitblinkers zijn? In het laatste gedeelte kunnen we en móéten we meer brengen, maar achterin hebben wij het goed gedaan. Misschien zegt dat wel iets over De Klassieker.”

In gesprek met ESPN-verslaggever Milan van Dongen laat Ten Hag ook weten meer te verwachten van de voorhoede, al zag hij wel veel strijdlust. “Hij vocht een mooie strijd uit met Tyrell Malacia. Het was een beetje fifty-fifty tussen die twee. Antony heeft in elk geval keihard gewerkt en had dreigende momenten, zonder bepalend te zijn. Maar strijd is nodig tegen dit Feyenoord en die heb ik gezien. Wel mogen we aanvallend meer verwachten van een voorhoede met Antony, Sébastien Haller, Tadic en Berghuis.”

"De feiten zijn duidelijk, maar ik denk dat wij de wedstrijd controleerden. Het spel aan de bal had wat ons betreft wel beter gekund, met name in de laatste fase. Ik denk ook dat we de mogelijkheden onvoldoende herkenden om te versnellen. Maar als trainer ben ik over een aantal zaken zeer tevreden. Ik snap alleen ook dat het voor de kijker thuis geen vermakelijke wedstrijd was”, besluit Ten Hag.