Kompany doet schokkende onthulling: ‘Bruine aap en wat dan ook’

Zondag, 19 december 2021 om 17:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:56

Woede en frustratie aan de kant van Anderlecht na afloop van de topper tegen Club Brugge (2-2) van zondagmiddag. Trainer Vincent Kompany benadrukt in een interview aansluitend op de kraker in Brugge dat hij en enkele zwarte spelers van Anderlecht op racistische wijze zijn bejegend door een deel van de supporters van de thuisclub. "Ik ben gedegouteerd (ik zit vol walging, red.)", treurt Kompany in gesprek met Eleven Sports.

Dat Anderlecht twee punten laat liggen tegen Brugge is voor Kompany niet het allerbelangrijkste. "Het is onbelangrijk", zo opent de voormalig verdediger. "Ik ga sowieso gedegouteerd en teleurgesteld naar huis. Ik ga het ook heel kort houden. Mijn staf, spelers en ik zijn de hele wedstrijd uitgescholden geweest. Bruine aap en wat dan ook. Dat zijn dingen, ik heb het er moeilijk mee. Dus ik wil nu even samengaan met mijn staf. Er mag altijd iets ludieks worden verteld enzo. Het is ook niet gemakkelijk op andere voetbalvelden, dus het is geen probleem."

"Maar we zijn hier met een heleboel mensen die heel veel gegeven hebben voor dit land", gaat Kompany verder. "En die komen gewoon om te voetballen en te spelen. En om de mensen nog iets te geven. Voor mij is de wedstrijd nu onbelangrijk en ik ervaar het totaal anders. Ik wil niet in een soort van conflictstatus terechtkomen zo van 'Brugge dit of Brugge dat'. Ik voel het nu eenmaal zo aan en ik wil gewoon naar huis. Even rusten en naar huis. En met de mensen die belangrijk zijn voor mij de tijd doorbrengen", zo besluit de Anderlecht-trainer, die ook gelijk wegloopt na het geven van het interview aan Eleven Sports.

Daar waar Kompany het vermeende racisme van de Brugge-fans duidelijk naar voren brengt, daar heeft collega Philippe Clement een andere mening na afloop van het topduel. De coach van Brugge weet niets van racistische uitingen tijdens de clash met Anderlecht. "Maar ik wil wel heel duidelijk zijn: moest er iemand zoiets geroepen hebben, is dat niet waar deze club voor staat. Wij hebben ook een grote diversiteit in onze kern en bij onze supporters", zo benadrukt Clement.

Club veroordeelt racisme. Club Brugge, zijn supporters, staf, spelers, medewerkers en bestuur veroordelen ten strengste elke vorm van racisme. Deze enkelingen zijn niet representatief voor de waarden en normen van onze Club en hebben geen enkele plaats in Jan Breydel. #CluAnd pic.twitter.com/oniWYTfKtD — Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 19, 2021

De trefzekere Hoedt kan niet geloven dat Kompany en enkele Anderlecht-spelers met racisme te maken hebben gehad in Brugge. "Zelf heb ik geen racistische dingen gehoord, maar het is mij wel verteld. Dit kan echt niet", foetert de verdediger in gesprek met Het Nieuwsblad. "Dat mensen onderscheid maken op basis van huidskleur, kan niet. Dat is een kwestie van respect. Bij mij gaat dat er niet in. Ik walg ervan. De fans van Club moeten eens in de spiegel kijken. Er zijn dingen geroepen naar onze technische staf die echt niet kunnen. Je kan veel roepen, maar er zit een maximum aan. Zelfs al heb je als fan geen respect voor de coach Kompany, dan moet je als Belg toch respect hebben voor de mens Kompany? Dit soort dingen horen niet thuis in een voetbalstadion", aldus de verbolgen Hoedt.

Cercle Brugge-aanvaller Kévin Denkey werd in augustus racistisch bejegend door Club Brugge-fans.

Het is overigens niet de eerste keer dat de aanhang van Brugge dit seizoen in verband wordt gebracht met racisme. In augustus werd Cercle Brugge-aanvaller Kévin Denkey naar eigen zeggen voor 'aap' uitgemaakt door fans van de rivaal. Na lang nadenken kwam hij via Instagram met het verhaal naar buiten. "Ik deel mijn gedachten hier vrijwel nooit, maar dit moest ik wel delen. De voorbije dagen heb ik nagedacht of ik dit wel zou posten. Uiteindelijk besloot ik het wel te doen, omdat ik me moreel verplicht voel. Dit gaat veel verder dan het spelletje waar wij allemaal van houden."

"Vorig weekend riepen supporters van de tegenstander (Club Brugge, red.) ‘monkey, monkey’ naar mij tijdens de match. En achteraf vergeleek een journalist me ook met een ezel in zijn verslag. Ik hoop dat dit een onbedoelde vergissing was. Ik geloof echt dat iedereen kan veranderen. In 2021 is er geen enkel excuus voor racisme of verbaal geweld. Er zijn genoeg manieren om onszelf dat aan te leren. Als je van voetbal houdt, hou je van alles. Ook van de mensen in het voetbal, wie ze ook zijn of wat hun huidskleur ook is. Er is geen plaats voor racisme in deze wereld", aldus Denkey enkele maanden geleden.