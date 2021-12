Manchester City haalt weer uit; gehavend Chelsea verliest punten

Zondag, 19 december 2021 om 16:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:35

Manchester City blijft in topvorm in de Premier League. Vijf dagen na de 7-0 overwinning op Leeds United won de koploper zondagmiddag met 0-4 van Newcastle United. Manchester City boekte daarmee de achtste overwinning op rij en heeft 44 punten verzameld uit 18 wedstrijden. Liverpool staat tweede met 40 punten en gaat zondag nog op bezoek bij Tottenham Hotspur. Ondertussen liep nummer drie Chelsea averij op in de titelstrijd, door met 0-0 gelijk te spelen bij Wolverhampton Wanderers.

Newcastle United - Manchester City 0-4

Josep Guardiola voerde drie wijzigingen door na de overwinning op Leeds United van dinsdag: João Cancelo, Raheem Sterling en Gabriel Jesus vervingen John Stones, Jack Grealish en Phil Foden. Cancelo speelde in de vijfde minuut een belangrijke rol bij het openingsdoelpunt. De rechtsback ontving in het strafschopgebied een steekbal van Oleksandr Zinchenko en speelde het leer met zijn uitgestoken been ineens door richting de doelmond. Een misverstand tussen verdediger Ciaran Clark en keeper Martin Dúbravka zorgde ervoor dat Rúben Dias de bal van dichtbij kon binnenkoppen.

Acht minuten voor de pauze kwam Cancelo ook zelf op het scoreformulier. De back omspeelde Joe Willock op het middenveld, stoomde op over de as van het veld en liet ook Isaac Hayden zijn hielen zien, alvorens een kanonskogel af te vuren in de linkerbovenhoek: 0-2. Zeven minuten na de pauze voorkwam Dúbravka dat Jesus de marge verdubbelde uit een kopstoot, maar uiteindelijk werd het toch 0-3. Na een scherpe, indraaiende voorzet van Zinchenko schoot Riyad Mahrez beheerst raak in de rechterhoek. Het doelpunt werd aanvankelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar was na interventie van de VAR toch geldig. Sterling bepaalde de eindstand met een intikker na voorbereidend werk van Jesus.

Wolverhampton Wanderers - Chelsea 0-0

Chelsea wilde de wedstrijd eigenlijk uitstellen vanwege minstens zeven coronagevallen bij de club, maar dat verzoek werd afgewezen door de Premier League. Spelers als Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi, Jorginho, Andreas Christensen, Ruben Loftus-Cheek en Kai Havertz ontbraken door een positieve test. Chelsea had slechts vier veldspelers op de bank zitten; Hakim Ziyech begon in de basis, terwijl Ki-Jana Hoever bij Wolverhampton zijn eerste basisplek in de Premier League kreeg sinds de eerste wedstrijd van het seizoen op 14 augustus tegen Leicester City (1-0 nederlaag).

Oh oh oh.. Chelsea ??

Na het puntenverlies tegen Everton (1-1) pakken The Blues nu weer niet de volle buit! ??



Tegen Wolves wordt er bloedeloos gelijkgespeeld: 0-0 ??



Pulisic had de drie punten op zijn schoen, maar zijn kans werd uitstekend gestopt door Jose Sa! ??#ZiggoSport pic.twitter.com/eMVrRRKDmh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 19, 2021

Wolverhampton speelde verzorgd in de eerste helft en hield Chelsea in de tang. Er was weinig doelgevaar aan beide kanten, maar een treffer van Daniel Podence van Wolverhampton werd wel afgekeurd wegens buitenspel en Edouard Mendy bracht redding op een goede kopkans van Leander Dendoncker. Na de pauze bleef de amusementswaarde erg laag. Het was een voetbalgevecht zonder kansen: na 77 minuten had Wolverhampton één schot op doel gelost en Chelsea nul. Een fraaie aanval leverde Chelsea vervolgens echter een enorme kans op: Marcos Alonso bediende Christian Pulisic, die meerdere spelers passeerde en de rechterhoek uitzocht. Doelman José Sa voorkwam de 0-1 ternauwernood.