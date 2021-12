Eén schot op doel, twee treffers: Ajax wint zeer povere Klassieker in De Kuip

Zondag, 19 december 2021 om 16:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:28

Ajax heeft Feyenoord zondag een gevoelige tik uitgedeeld in de titelstrijd. De Amsterdammers wonnen met 0-2 in een zeer povere editie van De Klassieker en nemen daardoor de koppositie over van PSV, dat later op de zondag nog wel op bezoek gaat bij RKC Waalwijk. Een eigen doelpunt van Marcos Senesi en een rake strafschop van Dusan Tadic, het enige schot op doel van Ajax, bezorgden de bezoekers de zege in Rotterdam. Door de overwinning heeft Ajax 39 punten; PSV heeft er 37 en Feyenoord 36.

Rondom De Kuip was het onrustig in de aanloop naar de wedstrijd. Een groep van circa tweehonderd hooligans zou zich tegen de politie hebben gekeerd door agenten te bekogelen met vuurwerk en flessen, waardoor de Mobiele Eenheid een waterkanon inzette. De spelersbus van Ajax kwam via een achteringang binnen, waardoor aanhangers van Feyenoord over het parkeerplaats richting de bus renden. Ze bekogelden die vervolgens met rookbommen en vuurwerk. Ook op het veld leek een verhitte wedstrijd aanstaande doordat Bryan Linssen en Ryan Gravenberch na een kwartier een gele kaart kregen, maar vervolgens nam het tempo af, was de passing slordig en waren er nauwelijks kansen voor de ploegen.

Ajax kreeg bovendien een tegenvaller te verwerken met het uitvallen van Lisandro Martínez. De centrumverdediger kreeg last van zijn hamstring en werd vervangen door Nicolás Tagliafico, waardoor Daley Blind van de linksbackpositie opschoof naar het centrum. Een krulbal van Antony zeilde voorlangs; de gele kaarten bleven zich opstapelen, want Sébastien Haller, Antony en Jens Toornstra gingen in de eerste helft nog op de bon. Een opmerkelijk moment deed zich nog voor toen een uitgekomen Remko Pasveer de bal weghield bij Guus Til, maar zich vervolgens vastliep en ver uit zijn strafschopgebied was. Tot zijn opluchting kon Feyenoord de bal niet in de ploeg houden om een leeg doel onder vuur te nemen.

????? Marcos Senesi is voorlopig de schlemiel met een eigen goal. @afcajax leidt halverwege met 0-1 in #DeKlassieker. ?? ESPN 2 #?? #FEYAJA pic.twitter.com/mU26hiGntS — ESPN NL (@ESPNnl) December 19, 2021

De teleurstellende eerste helft leek zodoende te eindigen zonder doelpunten, maar het tegendeel bleek waar. Jens Toornstra leverde de bal in op de vijandelijke helft, door een slechte breedtepass af te leveren. Steven Berghuis nam de bal over en stuurde Dusan Tadic de diepte in. De vleugelaanvaller bleef Marcus Pedersen voor, omdat de rechtsback uit positie stond na de aanval van Feyenoord. Na de lage voorzet van Tadic kreeg Marcos Senesi de bal voor de voeten en die verlengde hij op ongelukkige wijze. Justin Bijlow rekende niet op de mispeer en stond op het verkeerde been: 0-1.

Bij Feyenoord maakte Reiss Nelson zijn entree na de pauze en hij kreeg meteen een goede schietkans uit de draai. Ajax speelde onder de maat en kwam goed weg toen een handsbal van Perr Schuurs in het strafschopgebied onbestraft bleef. Na een uur werd Berghuis vervangen door Davy Klaassen en maakte een geblesseerde Jurriën Timber plaats voor Devyne Rensch; bij Feyenoord maakte Cyriel Dessers halverwege de tweede helft zijn entree. Feyenoord oogde feller dan Ajax en zocht naar een opening. Toch was het Ajax dat de wedstrijd naar zich toetrok. Door een overtreding van Nelson op Rensch mocht Tadic aanleggen voor een penalty en hij vond de rechterbovenhoek: 0-2.

Dušan Tadic beslist De Klassieker vanaf de stip!#FEYAJA pic.twitter.com/8HcB0X0hP6 — ESPN NL (@ESPNnl) December 19, 2021