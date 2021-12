NEC geeft bekersucces vervolg en wipt over Go Ahead Eagles heen

Zondag, 19 december 2021 om 16:24 • Rian Rosendaal

NEC heeft de bekeroverwinning op SC Cambuur (1-2) van afgelopen donderdag een passend vervolg gegeven. De Nijmegenaren waren zondag namelijk in competitieverband ook te sterk voor Go Ahead Eagles: 0-2. Het is de derde zege van NEC dit seizoen buiten de eigen Goffert en door de drie punten in Deventer stijgt men naar de tiende plaats in de Eredivisie. Met 22 punten is NEC nummer elf Go Ahead (21 punten) dus voorbij.

Via Elayis Tavsan en Jordy Bruijn wist NEC enkele keren gevaarlijk te worden in de beginfase van het duel der middenmoters in De Adelaarshorst. De aanvallende intenties werden na bijna een halfuur spelen in Deventer beloond. Tavsan, die een week geleden verzuimde om PSV definitief op de knieën te krijgen, haalde uit met links en zag de bal achter doelman Warner Hahn in het doel verdwijnen: 0-1. NEC kwam in de slotfase van de eerste helft helemaal op rozen te zitten. Cas Odenthal werd in het strafschopgebied van Go Ahead vastgehouden, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Specialist Bruijn maakte vervolgens geen fout vanaf elf meter: 0-2.

Diezelfde Bruijn had de wedstrijd kort voor het rustsignaal helemaal in het slot kunnen gooien. Zijn inzet echter in minuut 40 kwam tegen de paal terecht. De mee opgekomen linksback verzuimde na rust eveneens om NEC op 0-3 te zetten. In kansrijke positie gaf hij voor in plaats van zelf te schieten, waardoor de mogelijkheid in rook opging. Even later moest de geblesseerd geraakte vleugelverdediger worden vervangen door Calvin Verdonk. Aan de andere kant had Giannis Botos de spanning halverwege de tweede helft helemaal kunnen terugbrengen. Zijn schot van ongeveer tien meter vloog over het doel, tot grote frustratie van alles en iedereen bij Go Ahead.

Ondanks enkele aardige mogelijkheden wist Go Ahead zichzelf niet meer terug te knokken in de wedstrijd. NEC had daarnaast met Mattijs Branderhorst een doelman die nauwelijks op een fout was te betrappen. In de slotfase lieten de ingevallen Gerrit Nauber en Jacob Mulenga nog opgelegde kansen onbenut voor de thuisclub. Aan de andere kant faalde Mikkel Duelund in de afwerking na goed voorbereidende werk van collega-invaller Ali Akman. De misser had echter geen gevolgen voor NEC, dat zich kan voorbereiden op de laatste wedstrijd van 2021, woensdag op bezoek bij Willem II.