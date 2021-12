Ryan Gravenberch wil, maar mag niet gewisseld worden tijdens Klassieker

Zondag, 19 december 2021 om 16:12 • Dominic Mostert

Ajax komt zondagmiddag gehavend uit De Klassieker. De Amsterdammers kregen te maken met de nodige blessuregevallen tegen Feyenoord: in de eerste helft werd Lisandro Martínez vervangen vanwege hamstringklachten, waarna ook Jurriën Timber na de pauze het veld moest ruimen. Een kwartier voor tijd vroeg ook Ryan Gravenberch om een wissel, maar Erik ten Hag had op dat moment al drie wisselmomenten gebruikt.

Gravenberch moest dus op het veld blijven staan. De middenvelder was in de slotfase niet de enige Ajacied met fysieke klachten. Elf minuten voor tijd werd Devyne Rensch neergehaald door Reiss Nelson in het strafschopgebied, waardoor Ajax een strafschop kreeg. Rensch had nog even last en werd behandeld op het veld, alvorens Dusan Tadic de penalty benutte. Daarmee zette hij Ajax op een 0-2 voorsprong.

Martínez verliet het veld al in de negentiende minuut. Hij kreeg last van zijn hamstring en werd vervangen door Nicolás Tagliafico, waardoor Daley Blind van de linksbackpositie opschoof naar het centrum. Na een uur kwam Davy Klaassen binnen de lijnen voor Steven Berghuis; twaalf minuten voor tijd werd Timber vervangen door Rensch. Omdat clubs maximaal drie wisselmomenten hebben (exclusief de pauze), kon daarna niet meer worden gewisseld.