Prachtige actie Noa Lang niet voldoende voor zege in Belgische topper

Zondag, 19 december 2021 om 15:22 • Rian Rosendaal

Club Brugge heeft zondag punten laten liggen in de strijd om de landstitel in de Jupiler Pro League. De huidige nummer twee kwam in het eigen Jan Breydelstadion niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen nummer vier Anderlecht. Noa Lang had een belangrijk aandeel in de openingstreffer van Brugge. Wesley Hoedt leek Anderlecht de winst te bezorgen in de tachtigste minuut, maar de thuisspelende ploeg wist een thuisnederlaag enkele minuten later alsnog te voorkomen.

In de negende minuut bracht Brugge zijn supporters in extase. Lang trok vanaf rechts naar binnen en net binnen het strafschopgebied gaf de vleugelaanvaller met rechts een geweldig steekballetje op Charles De Ketelaere. De door Aad de Mos aan Ajax gelinkte spits verschalkte doelman Hendrik Van Crombrugge vervolgens met een lichte aanraking van de bal: 1-0. Het lukte Brugge echter niet om de vroeg verkregen voorsprong in het restant van de eerste helft uit te breiden. Anderlecht kwam terug in de wedstrijd en twintig minuten voor het einde resulteerde dat in de gelijkmaker.

Noa Lang ?? Charles de Ketelaere ??

Club Brugge komt op voorsprong in de Belgische kraker met Anderlecht! ?



Noa Lang voegt maar weer een assist toe aan zijn statistieken

Francis Amuzu trok vanaf de linkerkant het strafschopgebied in en krulde de bal vervolgens bekwaam in de verre hoek achter de kansloze Simon Mignolet. Het werd nog erger voor Brugge tien minuten later. In de kluts kwam de bal dicht bij het doel terecht bij Hoedt. De mee opgekomen verdediger nam de bal op de borst aan en knalde daarna onberispelijk raak: 1-2. De status van matchwinner kreeg Hoedt desondanks niet. In de 85ste minuut kopte Hans Vanaken raak uit een afgemeten hoekschop van Ruud Vormer: 2-2. Een winnaar kwam er niet meer in de slotfase en Brugge staat na 20 speelronden zes punten achter koploper Union Sint-Gillis.