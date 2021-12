Woorden 'schrikbarend', 'comedy' en 'dramatisch' vallen tijdens Klassieker

Zondag, 19 december 2021 om 15:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:52

De eerste helft van De Klassieker is voor Feyenoord in mineur geëindigd. Kort voor het rustsignaal maakte Marcos Senesi een eigen doelpunt, waarmee hij Ajax op een 0-1 voorsprong zette. In de studio van ESPN vellen de analisten niet alleen een hard oordeel over Senesi, maar ook over het zeer teleurstellende niveau van de wedstrijd.

Jens Toornstra leverde de bal in op de vijandelijke helft, door een slechte breedtepass af te leveren. Steven Berghuis nam de bal over en stuurde Dusan Tadic de diepte in. De vleugelaanvaller bleef Marcus Pedersen voor, omdat de rechtsback uit positie stond na de aanval van Feyenoord. Na de lage voorzet van Tadic kreeg Senesi de bal voor de voeten en die verlengde hij op ongelukkige wijze. Justin Bijlow rekende niet op de mispeer en stond op het verkeerde been: 0-1.

????? Marcos Senesi is voorlopig de schlemiel met een eigen goal. @afcajax leidt halverwege met 0-1 in #DeKlassieker. ?? ESPN 2 #?? #FEYAJA pic.twitter.com/mU26hiGntS — ESPN NL (@ESPNnl) December 19, 2021

Na het doelpunt en bij het rustsignaal plaatste de ontgoochelde Senesi zijn beide handen op zijn gezicht. "Het begint eigenlijk bij het balverlies. Als je ziet hoeveel balverlies beide ploegen lijden, dat is werkelijk schrikbarend", aldus Mario Been. "Senesi kan twee dingen doen: de bal over de achterlijn of de zijlijn schieten. Dit is natuurlijk ongelooflijk. Wat wil hij nou eigenlijk? Hij moet 'm gewoon wegrammen."

Been spreekt van een 'zeer magere' wedstrijd en daar is Kenneth Perez het mee eens. "De eigen goal sums up de wedstrijd. Het is comedy capers", zegt Perez. "We hebben twee weken geleden PEC Zwolle - RKC Waalwijk meegemaakt. Die wedstrijd deed qua niveau niet onder voor deze. Dit was continu balverlies, geen kwaliteit, niemand die de rust bepaalt. Ik hoef niet eens mee te praten met de beelden. Mensen zien zelf wel hoe dramatisch het is."