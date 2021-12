Roger Schmidt houdt Carlos Vinícius op de bank in Waalwijk

Zondag, 19 december 2021 om 15:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:50

Roger Schmidt heeft de opstelling wereldkundig gemaakt van PSV voor de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk van zondagmiddag. Cody Gakpo keert terug in de basisopstelling van de Eindhovenaren, net als Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Het drietal zat afgelopen woensdag in de bekerontmoeting met Fortuna Sittard (2-0 overwinning) nog op de bank. Carlos Vinícius, vorige week matchwinner tegen NEC (1-2), begint op de bank. In Waalwijk klinkt het eerste fluitsignaal om 16.45 uur.

Mauro Júnior neemt op de linksbackpositie het stokje weer over van Philipp Max, met Phillipp Mwene die op de rechterflank opereert. André Ramalho en Boscagli vormen het hart van de defensie van PSV. Op het middenveld van de bezoekers krijgt Mario Götze assistentie van Ibrahim Sangaré en Érick Gutiérrez. In de voorhoede keert Gakpo dus terug op de linkerflank. In de voorste linie van PSV zijn er verder basisplaatsen voor Ritsu Doan en Bruma. Carlos Vinícius moet dus even een pas op de plaats maken in de Eredivisie. De Braziliaanse aanvaller mag hopen dat Schmidt hem als invaller gebruikt tegen RKC. Ook Yorbe Vertessen en Marco van Ginkel beginnen bij PSV op de reservebank.

PSV won vorige week dus in extremis nog van NEC. Vertessen tekende met een kopbal voor de gelijkmaker in Nijmegen en Carlos Vinícius zorgde in de slotminuut voor de winst en de koppositie van PSV in De Goffert. RKC verloor een week geleden met 2-1 op bezoek van FC Twente. Sportieve revanche volgde woensdag met de 0-5 overwinning op Harkemase Boys in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Meulensteen, Nieuwpoort, Van den Buijs; Gaari, Azhil, Anita, Bakari; Bel Hassani; Stokkers, Odgaard

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Sangaré, Götze, Gutiérrez; Bruma, Doan, Gakpo.