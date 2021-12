Ajax wint Klassieker voor vrouwen en pakt koppositie in Eredivisie

Zondag, 19 december 2021 om 14:14 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:23

De Klassieker tussen de vrouwen van Ajax en Feyenoord is zondagmiddag een prooi geworden voor de Amsterdammers. Op sportpark De Toekomst won Ajax met 2-0, waarmee revanche werd genomen voor de nederlaag in de onderlinge ontmoeting in oktober. Ajax mag zich dankzij de overwinning koploper noemen van de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. Feyenoord heeft drie punten minder dan Ajax en staat vierde.

Na een scherpe start van Feyenoord kreeg Ajax de overhand. Toch kregen de bezoekers in de eerste helft twee grote kansen om de score te openen. Een schot van Cheyenne van den Goorbergh miste kracht in een één-op-één-situatie met keeper Regina van Eijk, waarna Pia Rijsdijk een bal niet lekker raakte toen ze die vlak voor de doellijn voor haar voeten kreeg, na een schot van Samantha van Diemen uit de tweede lijn.

In de eerste tien minuten van de tweede helft trok Ajax de wedstrijd naar zich toe. Lize van der Most drong het strafschopgebied binnen en werd geschept door Robine de Ridder, waardoor Ajax een penalty kreeg. Romée Leuchter schoot de bal met succes in de rechterbovenhoek en scoorde enkele minuten later opnieuw. Ze werd gelanceerd door een steekpass van Sherida Spitse en schoot vanaf een moeilijke hoek raak.

Feyenoord was in het restant van de wedstrijd onmachtig en incasseerde zodoende een nederlaag in de tweede Klassieker ooit tussen de vrouwen; in oktober won Feyenoord nog met 4-1. De Rotterdammers werden na de nederlaag gepasseeerd door PSV, dat met 2-1 won van ADO Den Haag en nu derde staat, met een punt meer dan Feyenoord. De verschillen in de top vier zijn uiterst klein: Ajax (25 punten), FC Twente (24), PSV (23) en Feyenoord (22) ontlopen elkaar weinig.