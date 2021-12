Gemoederen lopen hoog op na zwaarbevochten zege Heerenveen

Zondag, 19 december 2021 om 14:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:52

De Derby van het Noorden is zondagmiddag een prooi voor SC Heerenveen geworden: 1-2. De bezoekers kwamen al na tien minuten op voorsprong via een benutte strafschop van Henk Veerman en kort daarna moest SC Cambuur met tien man verder na een directe rode kaart voor Doke Schmidt. Cambuur toonde echter veerkracht en kwam nog voor het rustsignaal op gelijke hoogte via Roberts Uldrikis: 1-1. In een vermakelijke tweede helft leek er uiteindelijk geen winnaar in Leeuwarden te komen, totdat Henk Veerman in de slotfase onberispelijk raak kopte.

Voorafgaand aan de derby werd bekend dat de vader van linksback Lucas Woudenberg zaterdag was overleden na een ziekbed van enkele maanden. De vleugelverdediger ontbrak dan ook bij de bezoekers uit Heerenveen. Desondanks kende de ploeg van trainer Johnny Jansen een voortvarende start tegen de Friese rivaal. Henk Veerman schoot de bal in het strafschopgebied tegen de hand aan van Calvin Mac-Intosch en na overleg met de VAR legde arbiter Danny Makkelie de bal op de stip. De boomlange spits liet de naar links duikende doelman Sonny Stevens vervolgens kansloos door de bal door het midden te schieten: 0-1.

De Friese derby is los! ?? 10' H. Veerman 0-1 ?? 12' ??. ?????????????? ???????? ?? ESPN 3 #?? #CAMHEE pic.twitter.com/gmwKbD3fhR — ESPN NL (@ESPNnl) December 19, 2021

Slechts twee minuten na de openingstreffer leek het van kwaad tot erger te gaan voor Cambuur. Schmidt beging op het middenveld een keiharde en ook onnodige overtreding op Tibor Halilovic. Waar de meeste mensen aan geel dachten, daar trok Makkelie zonder twijfel de rode kaart. Er waren hevige protesten van Schmidt en zijn ploeggenoten, maar de beslissing werd desondanks niet teruggedraaid. Cambuur rechtte naar mate de eerste helft vorderde de rug en na een halfuur spelen was de gelijkmaker een feit. De alerte Uldrikis verwerkte een bekeken voorzet van Robin Maulun tot doelpunt: 1-1. Heerenveen was kort voor rust dicht bij een hernieuwde voorsprong, maar de knal van Anthony Musaba raakte de buitenkant van de paal.

Na rust deden beide Friese clubs verwoede pogingen om de volle buit binnen te halen. Henk Veerman maaide over de bal heen in kansrijke positie en aan de andere kant raakte Uldrikis de bal niet goed genoeg om te kunnen scoren. Halverwege de tweede helft hield Stevens Cambuur op de been met een katachtige redding op een hard schot van Joey Veerman. Sven van Beek werkte de bal met nog ruim tien minuten spelen naast het doel na een inzet van Cambuur-aanvaller Issa Kallon. Het bleef daarom spannend in Leeuwarden en met nog zeven minuten op de klok kwam er toch nog een winnaar in de Friese Derby.

Danny Makkelie trok een directe rode kaart voor Doke Schmidt.

Halilovic raakte nog de onderkant van de lat, maar via de uitblinkende Henk Veerman was het in de 83ste minuut alsnog raak voor Heerenveen. De spits kopte keihard raak uit een geweldig voorzet vanaf links van de mee opgekomen Rami Kaib. In de derde minuut van de blessuretijd was Cambuur nog heel dicht bij een late gelijkmaker. Alex Bangura ging alleen op doelman Xavier Mous af en werd onderweg nog flink gehinderd door Van Beek. De uitgekomen Mous bracht redding en de bal ging ondanks protesten ook niet op de stip. Het was in de blessuretijd en gelijk na afloop nog onrustig op het veld, toen spelers en trainers van beide clubs het met elkaar aan de stok kregen. Er werd over en weer wat geschreeuwd, maar de rust was ook weer snel teruggekeerd in het stadion van Cambuur.