Luis Suárez ontploft nadat hij gewisseld wordt: ‘Gore klootzak’

Zondag, 19 december 2021 om 12:37 • Chris Meijer

Luis Suárez werd zaterdagavond tijdens het duel tussen Sevilla en Atlético Madrid (2-1) na 57 minuten spelen naar de kant gehaald. De Uruguayaanse spits leek niet bepaald begrip te kunnen opbrengen voor dat besluit van trainer Diego Simeone. De camera’s van Directo Gol vingen na de wissel een scheldkanonnade van Suárez op.

Nadat Súarez vervangen was door Matheus Cunha, beende hij langs de rand van het veld richting de reservebank. De spits kwam langs de camera van Directo Gol, die opving dat Suárez zich hoorbaar opwond. “Gore klootzak. Altijd hetzelfde liedje”, zo mopperde Suárez. Het is niet direct duidelijk of hij zich daarmee tot trainer Simeone richtte, daar er op dat moment niemand direct bij hem in de buurt was.

?? ¡Luis Suárez EXPLOTA tras ser sustituido!



?? "Pelotudo de m..., siempre igual"



??? La cámara de @ElGolazoDeGol captó el monumental enfado del uruguayo



#? #DirectoGol pic.twitter.com/NtfI4PuKDR — Directo Gol (@DirectoGol) December 18, 2021

Nadat hij eenmaal had plaatsgenomen op de reservebank, gooide Suárez zijn scheenbeschermers op de grond en legde hij zijn hoofd in zijn handen. Suárez speelde dit seizoen 23 officiële wedstrijden (16 basisplaatsen, 8 doelpunten en 2 assists), maar maakte pas 5 keer de 90 minuten vol. De frustraties verklaren zich ook door het feit dat Suárez bezig is aan de slechtste reeks sinds zijn komst naar Spanje: in de afgelopen zeven wedstrijden in alle competities kwam hij niet tot scoren.