‘Laatste geluiden’ vanuit De Kuip: Ten Hag gaat verdediging omgooien

Zondag, 19 december 2021 om 11:43

Volgens ‘de laatste geluiden’ heeft Perr Schuurs zondagmiddag een basisplaats tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Milan van Dongen vertelt tijdens het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN vanuit De Kuip dat de verwachting bestaat dat Schuurs rechts in het centrum van de Amsterdamse defensie speelt. Daardoor zit Devyne Rensch tijdens de Klassieker op de bank.

Het lijkt hoe dan ook te betekenen dat Noussair Mazraoui niet gaat spelen tegen Feyenoord. “Ik heb ernstige twijfel. Hoe ik het op dit moment inschat: eerder niet dan wel”, zei Ajax-trainer Erik ten Hag afgelopen donderdag tijdens de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Feyenoord over de inzetbaarheid van Mazraoui. De rechtsback moest vorige week de thuiswedstrijd tegen AZ (1-2 nederlaag) al aan zich voorbij laten gaan, door een tijdens het Champions League-duel met Sporting Portugal (4-2 zege) opgelopen blessure.

Ten Hag noemde de ontwikkeling van Rensch ‘wisselend’ en was kritisch over het optreden van de achttienjarige verdediger tegen AZ, die in dat duel de vervanger van Mazraoui was. Het lijkt erop dat Schuurs nu de voorkeur krijgt boven Rensch. “De laatste geluiden zijn dat Schuurs gaat spelen en Rensch dus op de bank zit, maar dat gaan we zien als Ten Hag zo de opstelling bekendmaakt”, zegt ESPN-verslaggever Van Dongen vanuit De Kuip.

Indien Schuurs rechts in het centrum van de verdediging naast Lisandro Martínez staat, lijkt Jurriën Timber rechtsback te gaan spelen. Schuurs speelde dit seizoen voorlopig veertien wedstrijden voor Ajax, waarvan vijf als basisspeler. De 22-jarige centrumverdediger speelde afgelopen woensdag nog negentig minuten mee tijdens het bekerduel met Barendrecht, dat door Ajax met 4-0 gewonnen werd.